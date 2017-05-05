Сегодня, 5 мая, во всех мечетях на территории Кыргызстана была вознесена молитва с просьбой обезопасить людей от оползней, землетрясений и других природных катаклизмов, сообщает Радио "Озоди" со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Духовное управление мусульман Кыргызстана в связи с участившимися в регионе природными катаклизмами издало приказ о вознесении молитв за их прекращение. Данный приказ обязал казы всех областей, городов и районов, а также имамов мечетей организовать коллективный молебен по всей республике.

Отмечается, что 29 апреля в Узгенском районе Ошской области КР после продолжительных осадков сошел оползень и накрыл 7 домов, в которых находились 24 человека. Все они погибли.

3 мая близ кыргызско-таджикской границы произошло землетрясение силой в эпицентре 7 баллов. В близлежащих к очагу подземных толчков районах Ошской и Баткенской области на стенах домов появились трещины. 66 жилищ признаны аварийными.