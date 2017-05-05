В Душанбе в Национальном музее Таджикистана открылась выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе». На ее открытии побывали послы США, Германии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, ветераны, представители общественности.

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На выставке представлены 26 картин с фотоснимками, относящиеся к боевым подвигам республик бывшего Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, а также Прибалтийских стран, 54 экспоната - документы, картины плакатов, бюсты, одежда и военные принадлежности участников Великой Отечественной войны.

В рамках выставки демонстрируется фильм «Таджикистан в годы Великой Отечественной войны», снятый на киностудии «Таджикфильм».

Организаторами мероприятия выступили Посольство России и Представительство Россотрудничества в Таджикистане, а также Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. г.Москвы, при содействии администрации Национального музея Таджикистана.