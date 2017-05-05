Авиакомпания «Сомон Эйр» во второй раз получила сертификат IOSA от Международной ассоциации воздушного транспорта.

Таджикская частная компания «Сомон Эйр» объявила, что получила во второй раз получила желанный сертификат IOSA от Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA).

«Чтобы добиться этого, авиакомпании «Сомон Эйр» пришлось провести инспекцию более 700 предметов, связанных с безопасностью, инспекторами по безопасности IATA. В этом году IATA значительно укрепила стандарты, которые она использует для проверки авиакомпаний, вводя свою «улучшенную» версию», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным авиакомпании, «Сомон Эйр» единственная в Таджикистане, получившая сертификат IOSA, который должен обновляться путём аудита каждые два года.

«Мы также с гордостью объявляем, что Генеральный директор авиакомпании «Сомон Эйр» Томас В. Халлам II получил специальное приглашение Генерального директора IATA Александра де Юниак принять участие в ежегодном общем собрании (AGM). AGM – это эксклюзивная встреча более 250 генеральных директоров авиакомпаний – членов IATA. Приглашение приходит с большим ожиданием того, что членство авиакомпании «Сомон Эйр» в IATA вскоре будет утверждено, и это станет ещё одним значимым достижением авиакомпании и очередной вехой в международном признании Сомон Эйр», - сообщает пресс-служба.

На сегодняшний день «Сомон Эйр» осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.