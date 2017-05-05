В ближайшие годы в Таджикистане не будут переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 августа. Министерство образования и науки решило сначала досконально изучить это предложение.
Минобрнауки пока решило воздержаться от переноса начала учебного года из-за множества споров, которые возникли в обществе после того, как было озвучено это предложение. «Министерство образования и науки Таджикистана решило отложить рассмотрение этого вопроса. В этом году, как и в будущем, первый звонок к школах прозвучит 1 сентября», - сообщил «АП» начальник управления среднего школьного образования Минобрнауки Абдуджаббор Алиев.
В начала февраля таджикский институт развития образования предложил изменить время обучения для школьников и перенести начало нового учебного года с 1 сентября на 1 августа.
«Наше предложение касается только школ. И сейчас оно изучается министерством образования и науки страны», - сообщал тогда один из инициаторов нововведения, директор Института развития образования Шарифмурод Исрофилиён.
По словам Исрофилиёна, предложение о переносе начала учебного года было сделано после того, как президент Таджикистана в одном из выступлений порекомендовал внести изменения в образовательный процесс средних школ.
Как сообщала ранее «АП», в самом министерстве образования данную инициативу разделяют. Как отметил в интервью «АП» пресс-секретарь министерства Эхсон Хушбахт, в СМИ не раз были публикации, что часов в школах не хватает. «Речь шла о 25% часов, которых не хватает для усвоения учебной программы», - сказал Э. Хушбахт.
Кроме того, по его словам, речь идет и об оплате учителей таджикских школах. «Только за один год у нас 56 дней каникулов. Но ведь в августе учителя получают зарплату, хотя дети не учатся», - добавил пресс-секретарь минобразования.
Между тем, как отмечают некоторые эксперты, из-за различных нововведений в школах отмечается падение уровня знаний. То, что уровень знаний у школьников очень низкий, показал и пилотный проект Национального центра тестирования. Практически все участники проекта по написанию эссе на таджикском языке провалили экзамены.
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Станислав Мостовой1 час назад
Да, рассмешили. Да за такую зарплату, да ещё если 56 дней каникул не будет, никто в школе работать не будет. За эту з/п, что платят в таджикских школах, можно вообще в школу учителям не ходить, один раз в месяц приходить за зарплатой, на семечки хватит полузгать. Ну сколько учителям в Душанбе платят? Ну пусть 300 сомони. Ещё и работать на месяц больше надо. Плюс учителя каждый раз осенью, в июле-августе месяце выполняют норматив строителя шестого разряда. Белят, красят, мажут, заделывают...
Сами ученики, ходят для праздника во время каникул на маршировки. Танцуют там в одежде, которая даже для цирка не подойдёт, перебор, уж слишком. Также заставят в школу ходить в июле месяце, убирать, копать, белить деревья.
Таджикистан - это дурдом. Такое ощущение, что высоко - сидящие люди так и думают о таджикском народе: "Чтобы там ещё им похуже сделать, а то что - то без напряга ходят по улице. Чтобы им ещё сделать такое плохое...". Как бы ухудшить их жизнь.
Лейла2 часа назад
Во всем Мире учебный год начинается в сенябре. Не надо переносит на август. При климате Таджикистана детям будет очень трудно. Министерство здравоохранения куда смотрит? Перовое сенября день знания.
Прохожий Лейла2 часа назад
Может, более продуктивно использовать учебный год?! Еще лет 5 назад (думаю, сейчас ничего не изменилось), каждый будний день можно было наблюдать, как дети шли в школу, а через час-2 возвращались обратно - видимо, из-за нехватки учителей... О каком увеличении часов может идти речь?! Окститесь, во все мире хватает занятий с сентября, а нашим - нет? Без комментариев
зафар3 часа назад
Кто сидит в Министерстве задумайтесь не о мизирных деньгах предподователей, задумайтесь о качестве образование. Возьмите тест у министра посмотрим он на что готов.
боксерша3 часа назад
Не нужно переносить на 1 августа. Подумайте о детях, как первоклашки будут ходить в такую жару в школу.
Бабай3 часа назад
Барои маршировкахои бефоида вакт меёбанд, аммо барои гузаронидани дарсхои зарури соатхои дарси намерасанд.