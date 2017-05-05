Силовые ведомства Таджикистана предлагают ввести уголовную ответственность за незаконную продажу сим-карт лицам, которые совершили или планируют совершить преступления.

Вопросы урегулирования продажи сим-карт и их перерегистрации были обсуждены на совместном заседании рабочей группы МВД, Госкомитета национальной безопасности и Службы связи при правительстве Таджикистана с участием представителей сотовых операторов, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

На заседании напомнили, что в Таджикистане реализация сим-карт проводится только при наличии паспорта. Участники встречи приняли решение ввести ответственность за нарушения порядка продажи и использования сим-карт.

«За незаконную продажу сим-карт, ее использования другим лицом планируется ввести административную ответственность, а в случае продажи или передачи сим-карты лицам, которые подозреваются в совершении преступления, ответственность уже будет уголовная», - сообщает пресс-центр МВД.

Соответствующие поправки в законодательства планируется в ближайшие дни представить правительству РТ.

1 ноября в Таджикистане в целях безопасности началась обязательная перерегистрация ранее проданных мобильными операторами сим-карт. Делается это по решению правительства для упорядочения продажи сим-карт, и их реализации только при предъявлении паспорта.

Перерегистрация абонентского номера производится бесплатно. Для этого абоненту любой сотовой компании необходимо взять с собой паспорт и сим-карту, и дойти до ближайшего центра обслуживания его мобильного оператора.

Ранее купить новую симку можно было в любом киоске, магазине или на улице анонимно, без наличия паспорта. Сейчас ее можно приобрести только в официальных представительствах того или иного мобильного оператора и только при наличии паспорта.

Пользователи, которые ранее приобрели «анонимные» сим-карты, обязаны обратиться к своему оператору и зарегистрировать сим-карту у своего оператора. В противном случае, такие номера будут деактивированы. Перерегистрация сим-карт до сих пор продолжается.

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