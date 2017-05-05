Государственное агентство «Ховар» распространило заявление о том, что акция «Бессмертный полк» не была в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане. Согласно заявлению, продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме тех, которые запланированы в Парке Победы. Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям.
«В последние дни в республиканских и зарубежных СМИ публикуются различные точки зрения о том, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться. Доводим до сведения СМИ, что по поводу проведения 9 мая Дня Победы президент РТ Эмомали Рахмон месяц назад поручил ответственным лицам провести данное мероприятие на высоком политическом уровне в Парке Победы. Президентом страны утверждены план мероприятий и сценарий проведения военного парада, соответствующими органами начаты организационные работы и культурные мероприятия. Однако по поводу акции «Бессмертный полк» ничего не предпринято, поскольку данная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций», - говорится в заявлении НИАТ «Ховар».
По данным «Ховар», в Парке Победы приступили к репетиции военного парада. В военном параде также примут участие подразделения 201-й российской военной базы.
Военный парад будет принимать Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РТ Эмомали Рахмон, за ходом парада будут наблюдать представители парламента, дипломатического корпуса, премьер-министр, члены правительства.
«Во второй части мероприятия запланирована церемония принятия присяги солдат-новобранцев, возложение венков более 3000 молодых людей. Молодые люди в знак уважения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла возложат венки и выразят свою преданность доблестным сынам Отечества.
«Для проведения на высоком уровне данного мероприятия готовятся министерства и хукумата Душанбе, в Парке Победы также запланированы массовые гулянья и праздничный концерт с участием столичной молодежи. Ради обеспечения безопасности участников мероприятия, посвященного Дню Победы, соответствующие органы следят за общественным порядком», - сообщает «Ховар».
«Ховар» пишет, что продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции. «Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям», - говорится в заявлении.
«Просим некоторых «друзей» сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о её агитации. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках её действующего законодательства. В нашей республике также инициативы правительства, связанные с Днем Победы, являются своевременными и нацелены на воспитание молодежи в духе патриотизма», - говорится в заявлении таджикского госагентства.
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Ветеран1 час назад
...за ходом парада будут наблюдать представители парламента, дипломатического корпуса, премьер-министр, члены правительства. ..?
А сами ветераны -фронтовики?! Они - настоящие герои ВОВ они должны быть в центре внимания. Надеемся их пригласят.
Дамир1 час назад
В Узбекистане тоже в целях безопасности отменили данное мероприятие. Что делать шумиху. Безопасность самих же митингующих или собирающихся прежде всего наверно. Сказали в парке, значит в парке Победы парад и все другое интересно а сколько в других странах дадут ветеранам в качестве денежного поощрения?
Сталин2 часа назад
Замкнутый круг..., и точка!
Nic2 часа назад
Да уж... А продавать и распивать алкоголь не противоречит исламским и мазхабским ценностям?... Зачем объявили тогда, что мы - светское и демократическое государство?
Значит, Россия – «друг» выделила на эту акцию деньги, Россотрудничество, которое изготавливает фотографии участников ВОВ, тоже друзья в кавычках? Да, и ветеранов ВОВ никто не заставляет идти этим маршем! Идут всегда внуки, правнуки и просто родственники… Кто-то явно не понимает, да и не знает условий проведения акции..
Как же живых напугал-то Бессмертный полк!
12342 часа назад
Позор! А государственное агенство делая заявления о неприемлемости с исламской точки зрения шествия людей чтущих ОБЩУЮ победу в ВОВ не забыло случайно, что Таджикистан это СВЕТСКОЕ, а не исламское государство?
кириллова3 часа назад
Позорники, я все равно пойду в Парк Победы с моим отцом, кому там цветы будут возлагать ? очагу? Надо вот им нашим отцам и дедам поклониться, 201 - не участвуйте в этом позоре, давайте на вашей территории проведем Бессмертный полк
Я худею...3 часа назад
как "нам" выгодно, так и живем... фотографии ветеранов один раз в год, это противоречит исламским ценностям, ходит с бородой и соблюдать сатр аурат, противоречит светскому обществу. вот и не понятно, мы вообще к кому и к чему относимся???
П.С главное чтобы и "мы" не противоречили ничему
Ученик 5 часов назад
Всегда поражаюсь таланту наших идеологов адаптировать "наши" ценности то ли исламские то ли светские на нужды и интересы чиновников или кто там они...
Нигора5 часов назад
вот честно - челюсть отвисла от такого объяснения
если на то пошло, празднование в парке тоже противоречит "ценностям Ислама"
ну ладно, безопасность като пришить можно, аэто
как сказал поэт, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно
Хура6 часов назад
разве проведение акции "бесмертный полк" не нацелена на воспитание молодежи в духе патриотизма? а разве у нас страна не светская? раз уж по исламским законам нельзя. странно все это звучит, если не сказать больше
xalim6 часов назад
что за чушь,мы же им не поклоняемся
Кадрус6 часов назад
Ношение коротких юбок, блузок с глубоким вырезом и хождение с непокрытой головой у женщин тоже противоречит исламским и мазхабским ценностям однако....
Барзу6 часов назад
Что за чушь? Таджикистан - светское государство. В конце концов Правительству пора определится с ценностями, а то кому то, видимо, хочется, как говорится, и рыбку съесть , и на мягкое место сесть...
Freddie6 часов назад
Значит получается одни мы умные, что нельзя по Исламу почитать павших(умерших), таким образом. А в остальном мире одни тупые и неучи. Молодцы, что сказать...
said6 часов назад
«Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям», - говорится в заявлении.
«Просим некоторых «друзей» сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о её агитации. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках её действующего законодательства. В нашей республике также инициативы правительства, связанные с Днем Победы, являются своевременными и нацелены на воспитание молодежи в духе патриотизма», - говорится в заявлении таджикского госагентства.
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Не кажется ли Конституционному суду, что заявление государственного агентства о каких-то религиозных ценностях противоречит Конституции Республики Таджикистан?
Просим "таджикское госагентство" также более конкретно разъяснить каким нормам законодательства противоречит проведение такой акции как Бессмертный полк. Только без "культурных", "исламских", "мазхабских" и прочих интерпретаций, а конкретно с указанием законодательного акта и конкретной статьи.
Нодиршо6 часов назад
Запрет носит Хиджаб не противоречит?
Закрыт мечетов тоже?
Гость6 часов назад
Маразм крепчал... (((
Mansour7 часов назад
100 грамм мезанан мулло мешаванд.
Шахри7 часов назад
Однако... По исламу вообще нельзя изображать людей, и соответственно фотографировать и вывешивать эти портреты! Снимите тогда все фотографии людей, включая высокопоставленных, отмените фотографии на идентификационных документах и так далее, и тому подобное по цепочке... У нас дедушка воевал и мы бы с удовольствием, вспомнили его подвиги и прошли бы с его портретом на параде!
John Smith7 часов назад
не надо впутывать сюда религию и мазхаб...
Фара7 часов назад
Отправить бы всех религиозных деятелей на ВОВ и Афганистан думаю после этого не возражали бы.
Gera7 часов назад
....Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям....
А разве Таджикистан не светское государство? Или в последнем референдуме убрали это слово из статьи? Проясните господа.
Таджик7 часов назад
Насильно сбривать бороду у своих мусульман не противоречит исламским ценностям, а почтить память погибших противоречит....
Если бы не наши деды - сейчас вашего свободного Таджикистана бы не было. Мы за всю свою жизнь не сможем расплатиться за то что они подарили нам свободную и спокойную жизнь. Расплатиться мы можем просто почтив их память а вы и это запрещаете?