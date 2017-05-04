Сегодня в Душанбе в рамках регионального проекта ПРООН при финансовой поддержке фонда ABILIS (Финляндия) открыт республиканский центр по оказанию бесплатной юридической помощи «НОИЛ» для людей с ограниченными возможностями.

В центре будут работать люди с ограниченными возможностями, имеющие юридическое образование. Предоставление консультаций будет бесплатным. Офис центра расположен на первом этаже здания, оснащенного пандусом, для въезда инвалидной коляски.

Судя по количеству людей с ограниченными возможностями, пришедших сегодня на открытие центра, правовая помощь им действительно необходима.

В интервью «АП» Фотима Шамсутдинова - руководитель Центра, юрист практикующийся по защите прав людей с ограниченными возможностями, рассказала, что Центр «НОИЛ» будет работать в будни и люди с ограниченными возможностями бесплатно могут обращаться за правовой помощью.

По словам Шамсутдиновой, кроме этого, в неделю раз на приме будет присутствовать переводчик языка жестов.

«Многие инвалиды-колясочники из-за отсутствия пандусов и специализированных лифтов испытывают трудности с обращениями в госорганы и получением юридической консультации. Но есть уже сдвиги. Все проблемы решаемы, нужно только интенсивнее работать в этом направлении. Главное, чтобы люди с ограниченными возможностями ни в коем случае не замыкались в себе и не считали себя хуже остальных», - подчеркнул председатель Национального объединения инвалидов Таджикистана Асадулло Зикрихудоев.

По его мнению, открытие центра «НОИЛ» - это очередной шаг к обеспечению доступа инвалидов к правовой помощи.

Прием граждан будет проводиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в офисе центра, который расположен по улице Лоика Шерали, 3 (район Педуниверситета, возле филиала МДО "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ" в г. Душанбе).

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