14:08, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

К пяти годам лишения свободы за членство в запрещенном в Таджикистане движении «Салафия» приговорен житель Согдийской области.

Отбывать наказание 26-летний житель Бободжон Гафуровского района Шариф Очилов будет в колонии общего режима, сообщил председательствующий на процессе судья Б. Гафуровского района Зоирзода Боирджон.

По его словам, суд, рассмотрев уголовное дело, признал виновным Шарифа Очилова по статье 307 прим 3 часть 2 (Организация и участие в деятельности экстремистской организации) УК РТ.

По словам судьи, Очилов был задержан в феврале 2017 года. В ходе следствия было установлено, что осужденный вступил в ряды запрещенной в Таджикистане «Салафии» в 2014 году, и до задержания вел пропагандистскую деятельность движения.

Религиозное течение «Салафия» была запрещена Верховным судом Таджикистана в начале 2009 года. Движение признано экстремистским.

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