Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом объявил 8 мая выходным днем в целях празднования Дня памяти и почестей, который отмечается в стране 9 мая.

Как передает ИА REGNUM, согласно документу, выходной день переносится с субботы, 6 мая, на понедельник, 8 мая, а 6 мая будет считаться рабочим днем.

Перенос выходного осуществляется «в целях создания благоприятных условий для отдыха населения» и «учитывая огромную роль и значение 9 мая — Дня памяти и почестей в духовной жизни» народа Узбекистана.

Между тем, в Таджикистане 8 мая будет рабочим днем. Таджикистанцы на День победы будут отдыхать только один день – 9 мая.

Как сообщают узбекские СМИ, в этом году в Узбекистане День победы (в республике этот день официально называется Днем памяти и почестей) будут отмечать с особых размахом. В преддверии празднования Дня памяти и почестей здесь был запущен сайт, рассказывающий о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта. Также ресурс публикует новости о подготовке к празднику.

Кроме того, 7 мая в парке Дружбы (бывший парк Бабура) состоится открытие памятника семье Шамахмудовых, принявшей в годы войны 15 эвакуированных детей-сирот. Первоначально монумент, который называют символом войны, был помещен на площадь Дружбы народов в 1982 году.

Фото с сайта centre1.com

В 2008 году памятник перенесли за рынок «Ипподром» (ныне Абу Сахий). И в этом году его решили вернуть на прежнее место.

Президент Узбекистана также подписал распоряжение выделить участникам войны и трудового фронта по два миллиона сумов (250 долларов по теневому курсу). Одиноким ветеранам власти пообещали отремонтировать дома, а не имеющим жилье – вручить ключи от новых квартир.

