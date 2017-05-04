Очередной День национального бега, приуроченный ко Дню молодежи в Таджикистане, состоится в воскресенье, 21 мая. По предварительным оценкам организаторов забега, на старт выйдут свыше 500 тысяч таджикистанцев.

В Таджикистане по традиции 21 мая пройдет День национального бега, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета республики. В Душанбе забег стартует от местечка «Чорбог», расположенного в Варзобском районе, и финиширует около столичного комплекса «Наврузгох». Мероприятие начнется в 9.00 утра, а его завершение запланировано на 11.00 часов. В этом году День бега пройдёт по традиции на трех дистанциях — 3, 5 и 10 км.

Забеги на различные дистанции состоятся во всех областных и районных центрах Таджикистана. По данным НОК, в забеге примут участие от руководителей областей и районов до маленьких детей. Победители забегов будут награждены подарками.

По инициативе президента Эмомали Рахмона День национального бега в Таджикистане проводится ежегодно с 2005 года каждое 3-е воскресенье мая во всех районах и городах страны.

По данным НОК Таджикистана, в прошлом году в национальном беге приняли участия во всех регионах страны также около полумиллиона таджикистанцев.

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