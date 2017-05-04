В январе этого года «АП» публиковала материал «Почему ветераны ВОВ становятся в Таджикистане бездомными?» о том, что 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны Леокадии Ковтун негде жить. Обивать пороги различных инстанций у бабушки уже нет сил, но она до сих пор надеется, что ей, как ветерану войны, власти выделят хоть какой-то угол. Особенно тема актуальна как никогда в эти дни, когда мы находимся на пороге очередного праздника Дня Победы.

Мы созвонились с Леокадией Дмитриевной на днях, и она рассказала, что после публикации к ней никто ни из хукумата района, тем более столицы не приходил. «После публикации ко мне из хукумата так и не пришли. Никто не справился о моем положении и из Совета ветеранов войны и труда г. Душанбе, - рассказала она, - Хотя скоро праздник и еще есть время, может, пригласят еще».

Ее единственная мечта - иметь в глубокой старости свою крышу над головой. Последние четыре года она вместе с внучкой и правнуками переезжает с квартиры на квартиру, потому что своего жилья у нее нет. Заработанную двухкомнатную квартиру она продала, чтобы расширить свою жилплощадь, но стройка в частном доме заморожена на долгие годы, и ей приходится ютиться по углам. Государство как ветерану войны ей никогда жилплощадь не предоставляло, и Леокадия Ковтун хочет воспользоваться этим своим правом, так как участникам ВОВ, согласно закону «О ветеранах» от 1995 года, жилье должно предоставляться в первую очередь.

Ляля Буранкова (Леокадия Ковтун - в девичестве) воевала в 5-й Воргинской партизанской бригаде имени Сергея Лазо, во взводе автоматчиков. Она прошла вместе с отрядом почти всю территорию Белоруссии, Брянск и Смоленск. После войны проработала инструктором ВЛКСМ, окончила металлургический институт, а в 1949 году по распределению приехала в Таджикистан. Здесь она проработала химиком-аналитиком в Таджикском поисковом управлении (ныне «Таджикгеология») 30 лет. Хотя в 1982 году вышла на пенсию, еще 14 лет, до 72 лет, работала уборщицей в магазине. Сегодня она получает пенсию в размере 845 сомони.

Между тем, ко Дню Победы президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил ветеранам Великой отечественной войны и блокадникам финансовую помощь по 3 тысячи сомони. Кроме того, президент поручил всем органы государственной власти на местах также оказать помощь ветеранам исходя из собственных возможностей.

По данным Республиканского совета ветеранов войны и тружеников тыла, на сегодняшний день в Таджикистане проживает 448 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и пять блокадников Ленинграда. Самому пожилому ветерану Таджикистана, Додарджону Умарову, 117 лет, он живет в Вахше. Самому молодому - Леокадии Ковтун в этом году исполнилось 90 лет, она проживает в Душанбе.