В честь Года молодежи мотоклуб «Ирбис» при поддержке хукумата города Душанбе и партнеров приглашает всех любителей мотодвижения на ежегодное «Открытие Мотосезона 2017» в Таджикистане. Мероприятие состоится 6 мая в аквапарке «Дельфин».
Участников ждет большое количество сюрпризов и подарков: бесплатные аттракционы, бесплатное пиво, конкурсы для детей и взрослых, fire-show, ценные призы от наших партнеров, живой звук и увлекательная шоу-программа! И самое главное: в этом году, организаторы разыграют новый мотоцикл!
Спонсорами мероприятия выступают Bundes Bar, China Thousern, Hookahplace Tajikistan.
Партнеры открытия мотосезона: X-Fit, Anit Travel, Sheraton Dushanbe, Faberlic, Abdullo Media, Motul, DeltaCard, Kayhon, Elite Design, Imruz Group.
Информационные партнеры: Медиа-группа «Азия-Плюс», проект TONIGHT.TJ, ТВ «Варзиш», газета «Вечёрка», «Имруз-Ньюс», Сайт «Mashina.tj» и ТВ «Сафина».
Билеты на открытие мотосезона продаются в спортивном комплексе X-Fit, Bundes Bar и Public Pub.
Внимание! Женщинам и детям вход бесплатный!
Подробности по телефону: 93 412 9999
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