Уезд Зебак афганской провинции Бадахшан вместе с административным центром 28 апреля перешел под контроль талибов. Также отмечена активность боевиков в афганском Ишкашиме. Ситуация в таджикском Ишкашиме находится под контролем таджикских пограничников. До сегодняшнего дня не зафиксировано ни одной провокации с афганской стороны.

На территории северо-восточной афганской провинции Бадахшан в настоящее время разворачивается операция зачистки, направленная на восстановление контроля официальных властей над уездом Зебак, сообщает портал «Афганистан.ру».

Несколькими днями ранее данный уезд, имеющий общую границу с Пакистаном, был захвачен боевиками «Талибана». Также боевики повысили активность в прилегающем уезде Ишкашим, что вызвало серьёзные опасения у местных властей в связи с очередной угрозой захвата, передаёт афганский телеканал 1TV.

По данным афганских СМИ, представители Министерства обороны Афганистана сообщили о начале контратаки, выразив уверенность в том, что в скором времени боевиков удастся вытеснить с захваченных территорий.

«Операция не ограничена освобождением уезда, и ставит целью зачистку других районов Бадахшана от талибского присутствия», - заявил заместитель пресс-секретаря минобороны ИРА генерал Мохаммад Радманиш

Помимо Зебака, под контролем талибов находятся уезды Вардудж и Ямган, и проведение зачисток на захваченных территориях будет непростой задачей для правительственных сил.

Таджикистан и Афганистан имеют общую границу протяженностью 1400 километров. Уезд Зебак находится в 35 километров от таджикского Ишкашима.

Как сообщил «АП» Мухаммад Улугходжаев, пресс-секретарь Главного управления погранвойск Таджикистана, на данный момент вся линия госграницы Таджикистана с Афганистаном, в том числе на Ишкашимском направлении находится как и обычно под пристальным контролем. По его словам, на это направление дополнительных сил на усиление границы не направлено.

«Никаких попыток вооруженных группировок со стороны Афганистана пересечь границу Таджикистана не зафиксировано. Также не было и попыток провокационных действий в нашу сторону. В административном центре Ишкакшима обстановка спокойная», - отметил Улугходжаев.

Между тем, как сообщил «АП» глава Ишкашимского района Зикрихудо Самадов, в районной клинике Ишкашима находятся пять офицеров, которые получили ранение в бою в Зебаке. По его словам, Ишкашимская клиника в состоянии принять еще 10 нуждающихся в госпитализации.

Афганские военные транспортируются в Таджикистан на лечение согласно межправительственному соглашению Таджикистана и Афганистана еще в 2012 году. Раненые транспортируются в Таджикистан через таджикско-афганский мост «Ишкашим».

«Это наш долг, помочь потерпевшим соседской страны, где идет война», - отметил Самадов.

Напомним, 28 апреля талибы официально объявили о начале очередного весеннего наступления «Операция Мансури» — в честь лидера талибов Ахтара Мансура, который погиб в прошлом году от авиаудара американского беспилотника.

Они пообещали наносить удары в основном по иностранным войскам, чтобы вынудить их покинуть страну, заявил представитель исламистской группировки «Талибан» Забиулла Муджахид.