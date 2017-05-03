Глава организационно-инспекторского управления антикоррупционного ведомства Джамолиддин Мухаммадзода и следователь Агентства Фирдавс Ниёзбадалов находятся на рабочем месте.

Ранее источники «АП» сообщали о том, что в рамках операции по борьбе с коррупцией были задержаны и Джамолиддин Мухаммадзода и Фирдавс Ниёзбадалов. В то время, «АП» не могла выйти на связь с вышеперечисленными лицами.

Только на этой неделе во время очередной попытки дозвониться по рабочим номерам, нам удалось поговорить с ними, однако, они не стали комментировать свое задержание, или освобождение.

«Я являюсь госслужащим, и не имею право комментировать», - был их ответ.

Напомним, на прошлой неделе таджикские СМИ сообщили о том, что Госкомитет по национальной безопасности и Антикоррупция начали совместную операцию по задержанию подозреваемых в коррупции сотрудников Агентства. В рамках операции, якобы, было задержаны около 17 сотрудников антикоррупционного ведомства, большинство из них были арестованы.

Само Агентство по борьбе с коррупцией до сих пор воздерживается от официальных заявлений. В ведомстве только отметили, что все задержанные лица еще до ареста, якобы, были уволены. Причину увольнения в Агентстве не называют.

Ранее, директор Агентства Сулаймон Султонзода на вопрос журналистов: «Прокомментируйте аресты ваших сотрудников?» ответил - «Это секретно».

Между тем, как сообщает радио «Озоди» со ссылкой на брата экс-замдиректора Антикоррупции Давлатбека Хайрзода – Кутбиддина Хайрзода, его брат сейчас находится в СИЗО ГКНБ. При этом, он не уточняет, в чем именно обвиняется Хайрзода.

«Есть недопонимание, и он допрашивается именно касательно его сотрудников. В ближайшие дни все прояснится», - отмечает Кутбиддин Хайрзода.

По словам Хайрзода, его брат был задержан в международном аэропорту Худжанда. Он отмечает, что у Давлатбека Хайрзода диабет, давление и панкреатит.