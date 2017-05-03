Акция "Бессмертный полк" в 2016 году прошла спонтанно, с небольшим количеством участников.

Душанбинская мэрия не дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк», которая намечалась на 9 мая. Свое решение столичная мэрия обосновала целями безопасности.

Столичная мэрия не дала разрешение Республиканскому и городскому советам ветеранов на проведение в Душанбе акции «Бессмертный полк». «Свое решение Душанбинская мэрия обосновала целями безопасности и тем, что в Парке Победы в Душанбе пройдут праздничные мероприятия, в том числе парад, соответственно все силы безопасности будут сосредоточены там», - сообщил «АП» Вали Саёрабеков, заместитель председателя Республиканского совета ветеранов.

Шествие планировалось провести 9 мая с площади имени 800-летия Москвы, далее по проспекту Рудаки до Парка победы. В прошлом году на проведение «Бессмертного полка» разрешение в мэрии не запрашивалось, акция прошла спонтанно, с небольшим количество людей, собравшихся на Площади Победы, где установлен один из символов Великой Победы - танк ИС-2.

Данную информацию подтвердили и в самой столичной администрации.

Между тем, до Дня победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Таджикистане проводит общественную акцию по раздаче символических ленточек, посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил в интервью «АП» руководитель Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев, акция по раздаче ленточек проводится с 24 апреля по 9 мая.

- С начала старта акции более тысячи «георгиевских ленточек» розданы на проводимых в общеобразовательных школах мероприятиях посвященных Дню Победы, - говорит Вождаев.

По несколько сотен символических ленточек переданы в ветеранские организации, общества соотечественников в Таджикистане.

Вчера ансамбль песни и пляски Центрального военного округа дал праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне, в Таджикском Академическом Театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Все участники концерта были охвачены акцией.

Как сообщили «АП» в Российском центре науки и культуры Душанбе, на днях планируется и ряд других мероприятий посвященных великой победе. Например в общеобразовательных школах столицы и регионов Таджикистана, доме-интернате для детей-инвалидов и престарелых в Яване, отметили в Россотрудничестве в РТ.

Также завтра, 4 мая Россотрудничество совместно с Национальным музеем Таджикистана и «Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (на Поклонной горе) откроет выставку плакатов и фотографий «В борьбе против нацизма мы были вместе». В планах также провести 7 мая серию показов патриотических фильмов о Великой отечественной войне и концерта таджикских мастеров искусств в театре оперы и балета.

- На всех этих мероприятиях планируем проводить акцию «Георгиевская ленточка», — подчеркнул Вождаев.