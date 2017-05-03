Немецкий государственный банк «Kreditanstalt für Wiederaufbau» (KFW) подписал соглашение с Таджикистаном о выделении денежных средств на сумму 7 млн евро в рамках второй фазы Программы жилищного финансирования в сельской местности. Одним из партнеров KFW в реализации этой программы выступает МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

Соглашение о предоставлении денежных средств на сумму 7 млн евро со стороны KFW было подписано в Министерстве экономического развития и торговли 28 апреля. Эти средства Немецкий банк выделяет на реализацию Программы развития финансовой системы в сельских регионах Таджикистана, осуществляемую в рамках двустороннего сотрудничества с РТ. Указанные средства будут выделены микрофинансовым институтам и банкам Таджикистана – партнерским организациям KFW, которые осуществляют льготное кредитование частных домохозяйств в сельской местности для покупки, строительства, капитального ремонта и расширения жилищной площади.

Одним из партнеров KFW выступает МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

Как сообщили «АП» в пресс-службе Организации, Программа жилищного финансирования предусматривает предоставление со стороны Минэкономики финансовых средств на сумму 2 млн. евро для «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ». В свою очередь Организация будет выдавать эти средства в виде льготных кредитов для населения в национальной валюте.

В настоящее время начинается реализация второй фазы Программы жилищного финансирования.

«В рамках первой фазы этой программы, в сельских регионах Таджикистана, в течение 2015-2016 годов, «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» профинансировал более 1,4 тысяч человек на сумму порядка 25 млн. сомони, из которых около 11 млн. - были собственными средствами Организации. В результате использования льготных кредитов наши клиенты увеличили свою жилищную площадь на более чем 9 тысяч квадратных метров», - отметили в пресс-службе «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

Как сообщили «АП» в организации, от имени «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» соглашение подписала генеральный директор Гульбахор Махкамова, со стороны правительства РТ - министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода. Также в церемонии подписания принимала участие директор представительства KfW в Таджикистане г-жа Кристин Лаабс.

По словам источника, основной целью Программы жилищного финансирования является обеспечение семей со средним или ниже среднего уровнем доходов, проживающих в сельской местности доступом к льготному финансированию для приобретения недвижимости и проведения реконструкции или ремонта жилья.

Кроме «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» участниками программы являются МДО «Арванд», Банк Эсхата и Первый Микрофинансовый Банк.

Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы Организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.