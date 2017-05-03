В Узбекистане появился сайт Xotira.Uz («хотира» – «память»), на котором аккумулируется информация о жителях Узбекской ССР, участвовавших во Второй мировой войне.

Сайт создан центром развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM и общественным движением молодежи «Камолот». Как утверждает информационная служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, «впервые на одном ресурсе собраны имена ныне живущих героев, участников страшной войны. Создатели проекта постарались найти информацию о каждом ветеране, о его наградах и подвигах». В разделе «Ветераны», где имена собраны в алфавитном порядке, мы насчитали 1445 человек, сообщает «Фергана».

Xotira.Uz приглашает всех желающих прислать имеющуюся у них информацию об узбекистанцах-участниках Второй мировой войны - при помощи специальной формы «Рассказать о подвиге», - чтобы пополнить базу сайта. На веб-ресурсе также размещено объявление о конкурсе «Мои дедушка и бабушка - герои» на лучшие сочинения о своих родственниках, участвовавших во Второй мировой войне. В конкурсе могут принять участие граждане Узбекистана с 12 до 30 лет, работы принимаются с 19 апреля по 19 мая 2017 года, итоги подведут 1 июня.

В боях против фашизма участвовали более полутора миллионов жителей Узбекской ССР из 6,5-миллионного населения этой республики. 420 тысяч из них погибли на фронтах, примерно 130 тысяч пропали без вести, 640 тысяч получили ранения. За мужество и отвагу 170 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, 338 удостоены звания Героя Советского Союза, 53 награждены орденом «Славы» всех трех степеней.

Ежегодно накануне Дня памяти и почестей, отмечаемого 9 мая, правительство Узбекистана выплачивает участникам Второй мировой войны единовременные вознаграждения. В этом году его размер составит 2 млн сумов ($539 по официальному курсу или $250 по курсу «чёрного рынка»).