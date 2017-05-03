Питомцы Душанбинского зоопарка. Возможно, они уже "улетели" в Казахстан.

Два пони, четыре питона, а еще 28 видов различных змей, красноухие черепахи и три пары попугаев прибудут сегодня в Таджикистан из Казахстана.

Все животные сейчас находятся по пути в Душанбе: прибытие железнодорожного состава, в вагонах которого их перевозят, ожидается сегодня вечером.

Как сообщил «АП» директор душанбинского зоопарка Махмадали Шарипов, новых животных Казахстан предоставляет столичному зоопарку в обмен на двух черных грифов и двух бородачей, которых уже отправили из Душанбе в соседнюю республику.

«В нашем зоопарке сейчас содержится 14 видов животных, в общем, 828 голов. Мы постоянно стараемся увеличить популяцию животных, особенно таких, которые не обитают в Таджикистане», - сказал Шарипов.

Для новых постояльцев уже подготовлены специальные места, за их адаптацией будут наблюдать специалисты. В ближайшие выходные они будут представлены публике.

Между тем, пара австралийских кенгуру, которых привезли в Таджикистан из Чехии в 2015 году, в январе этого года дала свое первое потомство.

По словам Шарипова, детеныш кенгуру чувствует себя хорошо и уже покидает сумку матери. Впрочем, из-за жаркой погоды все семейство кенгуру большую часть времени сейчас проводит в закрытых помещениях своих вольеров.

Душанбинский зоопарк был создан в апреле 1961 года; с 2007 года учреждение является членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА) и поддерживает постоянную связь между зоопарками стран СНГ и Балтии, а также с Германией, Польшей, Чехией, Словакией, Болгарией.