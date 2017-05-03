Известная таджикская поп-звезда Зулайхо Махмадшоева в минувшие выходные выступила на московской сцене в концертном зале "Геолог". Sputnik Таджикистан встретился с молодой певицей перед концертом и узнал подробности о ее творчестве, личной жизни и проблемах таджикской эстрады.

Концерт в Москве

Зулайхо предстала перед Sputnik Таджикистан полностью готовой зажечь на сцене — девушка была в необычном концертном костюме — струящаяся ткань, перья и большие украшения придали ее образу восточной загадочности.

Зулайхо Махмадшоева на концерте в Москве Sputnik

Последнее время артисты таджикской эстрады предпочитают наряды, изготовленные руками известных модельеров. Зулайхо в этом плане не отстает от других таджикских звезд. По ее словам, в Таджикистане сегодня много хороших модельеров.



"В поcледнее время я сотрудничаю с компанией Murod fashion (таджиского дизайнера Мурода Бобокулова — ред.). Мне нравятся их стиль и костюмы. То, что вы сейчас видите на мне, это их труд", — рассказывает певица. По словам Зулайхо, это не первое выступление в Москве. Несколько лет назад она давала концертный тур по разным городам России. Москва ей очень нравиться. "Думаю в Москве нет мест, которые бы я не посещала и где бы не была. Мне нравятся все достопримечательности столицы России", — говорит Махмадшоева.

Пришла порадовать мигрантов

Говоря о том, почему она решила дать концерт в Москве, Зулайхо признается, что приехала ради живущих в России соотечественников. "Меня пригласили выступить в Москве, и я согласилась. Хочу порадовать наших мигрантов", — сказала певица.

Фото с концерта в Москве Sputnik

Как только Зулайхо вышла на сцену, весь зрительный зал встрепенулся и приветственно зашумел. Многие сразу же повскакивали со своих мест и устремились ближе к сцене — все свои, родные, зачем нужен напущенный официоз.



Счастливые гости махали певице руками, делали селфи на ее фоне, особо бойкие фанаты даже умудрились взобраться на сцену наперекор охране и фотографировать звезду с близкого расстояния.

Зулайхо, казалось, такой радушный прием ни капли не смутил. Она зарядилась энергетикой зала и исполнила для поклонников такие песни как "Бай-бай", "Ваъдахилоф", (Не держащий обещания), "Бачаи Данғара" (Дангаринский парень), "Бачаи Хатлонӣ" (Хатлонский парень), "Намешиносӣ" (Не узнаешь), "Ҷӯра" (Друг) и "Мамнунам" (Я довольна).



Вместе с певицей на сцене был ее композитор Бахриддин Сабур, выступивший в роли ведущего.

Sputnik

Клип в Турции

У молодой певицы очень много творческих планов. "Накануне недели молодежи в Таджикистане Зулайхо будет выступать на нескольких сценах разных городов и районов Таджикистана. После мая планируются гастроли по Европе. Сейчас мы работаем над новым треком, который называется "Аз ёдакум дорум гила" (Не довольна я своим другом)", — рассказал Сабур.

Он также сообщил что клип новой песни планируется снимать в Анталии, Бодруме и других городах Турции.



Напомним, клип на последнюю песню Зулайхо "Бай-бай" был снять в Арабских Эмиратах. Памятуя о том, что в самом начале своей карьеры Зулайхо немного подражала стилю поп-звезды Манижи Давлат, Sputnik Таджикистан спросил у певицы о тех, на кого она равняется. "Я с детства любила творчество Манижи, до сих пор я с ней сотрудничаю. Она для меня пишет музыку, а я исполняю", — говорит Зулайхо. Из таджикских артистов Зулайхо предпочитает также Садриддина Начмиддина и Валичона Азизова. Из российских исполнителей ей нравится творчество Нюши.

"Я всячески наблюдаю за Нюшей. Мне нравится ее стиль и ее песни",- делится певица.

Поклонники творчества певицы на концерте в Москве Sputnik

Свобода творчества

Рассказывая о том, как ей работается в Таджикистане, Зулайхо отмечает, что если в прошлые годы даже были какие-то незначительные трудности в творческом плане, то в этом году возможностей стало очень много. Этому способствует провозглашенный в республике Год молодежи.

"Например, недавно был отменен черный список. Слава Богу, что я не была в нем и дай Бог в будущем не попаду",- говорит певица, рассказывая о том, что таджикских певцам разрешили вновь вернуться в телеэфир на государственных каналах.

В черный список ранее входили такие артисты как Шабнам Сурайё, Фарзона Хуршед, Манижа Давлат и Садриддин Наджмиддин. Теперь их видеоклипы и выступление можно будет вновь увидеть по телевизору.

Помощь только от друзей

Для каждого творческого человека очень важно наличие в жизни кого-то, кто будет всячески поддержать его. Для многих такой опорой являются родственники. Зулайхо признается, что ее поддерживают близкие друзья.

"Мои родные люди меня не поддерживают. Они даже в начале были против того чтобы я стала артисткой. Но когда убедились что я могу это делать, дали свое согласие. Меня поддерживают в основном мои друзья. Особенно Бахриддин Сабур. Я очень благодарна ему за помощь",- признается певица.

Зулайхо Махмадшоева видит счастья рядом с близкими. Она замужем и растит сына.