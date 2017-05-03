Сотрудников силовых структур Таджикистана, дислоцированных на территории города Худжанд, сегодня утром подняли по тревоге. Им предстоит найти бежавших из мест заключения преступников. Таков сценарий учений под названием «Огонь-кольцо».

Как сообщил «АП» источник в правоохранительных структурах области, силовики в течение дня проведут учения на территории административного центра Согдийской области. В ходе учений будут отработаны действия силовиков по поимке предполагаемых заключенных, совершивших побег из колонии.

В учениях, как отметил источник, кроме личного состава силовых структур задействованы служебно-розыскные собаки.

Тем временем, сегодня утром среди жителей Худжанда началась паника от обилия вооруженных людей на улицах города: все улицы Худжанда и близлежащих городов оцеплены нарядами милиции. По городу поползли слухи, что якобы из СИЗО сбежали пятеро заключенных. Однако, в пресс-центре Управления МВД Согдийской области заявили, что «сбежавшие заключенные - это условные беглецы из числа сотрудников милиции».

Напомним, в Худжанде за последний год были совершены несколько побегов заключенных из колонии номер 3/3 города Худжанда.

Так, самый громкий побег, когда трое заключенных бежали, убив охрану, произошел в ночь на 17 июня 2016 года.

Заключенные Рамзуллохон Додохонов, Хабибджон Юсуфов и Мирзозариф Каюмов 17 июня вечером совершили попытку побега из колонии строгого режима города Худжанда и убили охранника. Затем, уже при попытке перепрыгнуть через забор колонии, Каюмов был убит, Юсуфов ранен и задержан, а Додохонову удалось все-таки бежать, однако спустя двое суток, как сообщало МВД, он был обезврежен. Раненый ими начальник отдела контроля и воспитания тюрьмы Ёрмамад Алимамадов скончался по пути в больницу.

Тогда сообщалось, что заключенные хотели совершить побег, чтобы вступить в террористическую группировку "Исламское государство".

Об этом, как сообщало МВД, следствию сообщил один из раненных заключенных - Хабибджон Юсупов, 1980 года рождения, уроженец Худжанда. Он был осужден в октябре 2013 года за убийство сотрудника пункта обмены валюты на 20 лет по статье 249 (Разбой) и 195 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Заключенный, которому удалось сначала удалось бежать, но который позднее был задержан - Рамзуллохон Додохонов, 1988 года рождения, уроженец Исфары, был осужден в январе 2013 года за участие в боевых действиях в Вазиристане Пакистана на 20 лет по статье 401 (Наемничество).

Убитый при попытке побега Мирзо Каюмов, 1986 года рождения, был осужден в декабре 2015 года на 14 лет за участие в боевых действиях в Ираке по статье 401 (Наемничество).

Спустя полгода, 24 ноября прошлого года, из Худжандской исправительной колонии строгого режима номер №3/3 совершил побег 26-летний житель Исфары Амонуллохон Носири. Через два дня он был задержан на территории родного Исфаринского района, и недавно был осужден за побег: к своему основному сроку он получил еще пять лет лишения свободы.

Вместе с ним судили сотрудника колонии Даврона Набиджонова по статье 322 (халатность) УК РТ. Суд признал его виновным по данной статье, однако, принимая во внимание его раскаяние, а также тот факт, что он в первый раз совершил преступление, освободил его от уголовного наказания.