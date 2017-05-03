«Реал» победил «Атлетико» со счетом 3:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Все три мяча забил Криштиану Роналду — на 10-й, 73-й и 86-й минутах.

Как пишет «Спортс.ру», по итогам матча Роналду стал рекордсменом по количеству забитых мячей в полуфиналах Лиги чемпионов (на этой стадии он забивал 12 раз).

«Реал» на своем поле разгромил «Атлетико» в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов — 2016/17 Reuters 1 /11

Кроме того, он первым в истории Лиги чемпионов забил по три мяча в двух матчах плей-офф подряд.

Ответная игра пройдет 10 мая. Матчи второй пары полуфиналистов, «Монако» и «Баварии», пройдут 3 и 9 мая.