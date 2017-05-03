Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев подписал постановление о созыве десятой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли республики 18 мая.
Помощник спикера верхней палаты парламента Навруз Курбонзода сообщил «АП», что решением Совета верхней палаты парламента, сенаторы Таджикистана рассмотрят ранее принятые нижней палатой поправки в закон «О Конституционном суде Республики Таджикистан», Кодекс здравоохранения РТ, в законы «О нормативных правовых актах», «О защите конкуренции», «О государственной промышленной политике».