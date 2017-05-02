Минтранс Таджикистана сообщает, что Таджикистан согласовал рейсы российской авиакомпании "Ямал" из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Худжанд. Однако о подробностях предпочитает умалчивать.

В Минтрансе РТ сообщили, что вопрос о рейсах "Ямала" в таджикские города согласован. Однако источник не стал уточнять, сколько рейсов в неделю будет осуществлять эта российская авиакомпания в Душанбе и Худжанд. «Потому что мы договорились, ничего не сообщать СМИ», - добавил он.

Тем временем, авиакомпания "Ямал" планирует начать полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд в начале лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора авиаперевозчика Андрея Дуброва.

«Сейчас мы в очередной раз готовимся отправить в Таджикистан форму "Р", заявление о выдаче разрешений на транзитные полеты иностранных воздушных судов через воздушное пространство. Как только получим положительный ответ - начнем продажу билетов на рейсы. Запустить полеты в Таджикистан (планируем) не раньше конца мая - начала лета», - сказал Дубров.

28 апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами. Стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан, был также отменен запрет на полеты «Сомон Эйр» в Москву.

Авиакомпания «Сомон Эйр» объявила о возобновлении с 3 мая всех рейсов по маршрутам из Душанбе в Москву и из Худжанда в российскую столицу. В течение месяца таджикская авиакомпания не совершила ни одного рейса из Худжанда в Москву.

«Сомон Эйр» объявила о возобновлении рейсов из Душанбе в Москву по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а также из Худжанда в Москву по понедельникам, средам и пятницам.

«Первые возобновлённые рейсы по этим маршрутам состоятся уже на этой неделе – в среду, 3 мая», - отметили в авиакомпании.

В начале апреля Россия ограничила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в Москву (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю) в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании «Ямал» на осуществление полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан.

13 апреля в Москву по приглашению российской стороны вылетела делегация таджикского Минтранса, однако после двух дней переговоров стороны ни к чему не пришли: Таджикистан тогда взял паузу на несколько дней, и никак не прокомментировал причину приостановки переговоров.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжаются еще с прошлого года: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией «Ямал» полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты «Сомон Эйр» в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к «Сомон Эйр» были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании «Ямал» полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд.

Таджикистан не признает принадлежность Жуковского к региональным аэропортам, а паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла. Согласно российскому законодательству, Жуковский отнесен к Подмосковью.

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