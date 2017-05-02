Почти половина россиян — 48 процентов — при высокой явке проголосовали бы за Владимира Путина, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье. Таковы, пишет «Коммерсант», данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский получили бы по 3 процента голосов (при статистической погрешности опроса 3,4 процента). Министр обороны Сергей Шойгу и Алексей Навальный — по 1 проценту.

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При этом 19 процентов участников опроса заявили, что пока не определились, за кого будут голосовать. Еще 10 процентов не знают, пойдут ли они на выборы, а 13 процентов респондентов сообщили, что точно не будут принимать участие в голосовании.

Таким образом, в общей сложности 42 процента россиян пока не определились, будут ли они участвовать в выборах и за кого будут голосовать.

В апреле 2015 года неопределившихся среди россиян было всего 25 процентов, а кандидатуру Путина, показывали данные опросов «Левада-центра», тогда были готовы поддержать 62 процента.

Выборы президента России, по действующему законодательству, должны пройти 11 марта 2018 года. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который позволит перенести предстоящие президентские выборы на 18 марта 2018 года — день присоединения Крыма. В первом чтении законопроект был одобрен Госдумой 12 апреля.

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Действующий президент РФ Владимир Путин пока официально не объявил, будет ли он баллотироваться на очередной срок.

На предыдущих президентских выборах, прошедших в России в марте 2012 года, Путин набрал 63,6 процента голосов при явке более 65 процентов. По итогам опроса, проведенного в феврале 2012 года, «Левада-центр» прогнозировал победу Путина с результатом в 66 процентов голосов.

Центризбирком и Совет Федерации к выборам президента в 2018 году подготовили поправки в избирательное законодательство, который, в частности, отменяют открепительные удостоверения. По оценке ЦИК, такая мера приведет к резкому росту явки.