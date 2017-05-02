У иностранных граждан, желающих побывать в Таджикистане, появилась возможность без проблем и проволочек оформить въездную визу. Напомним, Таджикистан одним из первых на территории СНГ ввел систему получения электронных виз. Она дает возможность иностранцам, еще находясь у себя дома, оформить резрешение на въезд в нашу страну.

Как прокомментировали новые правила в министерстве иностранных дел Таджикистана, теперь, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо преждевременно заполнить анкету и получить электронное подтверждение.

Отныне иностранные граждане из 78 стран, которые собираются въехать в Таджикистан, могут воспользоваться ресурсом www.evisa.tj. Здесь можно получить визу, которая предназначена для посещения Таджикистана сроком на 45 дней. Воспользовавшись данным ресурсом, у граждан иностранных государств теперь отпадает надобность получать визы в посольствах РТ зарубежом.

Раньше, из-за отсутствия организованной онлайн-системы, иностранцы получали визы уже по приезду в республику, в международных аэропортах Душанбе и Худжанд, и сталкивались с трудностями. Были факты отказа выдачи виз иностранцам, в результате чего иностранные граждане были вынуждены покинуть страну. Это считалось ущербом для самого иностранца и для авиакомпании.

В связи с этим, Главное консульское управление МИД Таджикистана внесло изменения в порядок получения виз для иностранных граждан.

В МИД отметили, что сейчас правительство работает над тем, чтобы увеличить количество стран, граждане которых смогут иметь право получать электронную визу.

Кроме того, у иностранцев на том же ресурсе появилась возможность получить разрешение на посещение ГБАО.

Вся оплата по визам будет осуществляться в электронном режиме, у иностранных граждан не будет лишних расходов на получение визы. В течение двух рабочих дней заявитель получит подтверждение или отказ на получение визы на почту, которая указывалась при заполнении анкеты.

В Таджикистан иностранные граждане должны будут прилетать уже с данным подтверждением.

В МИДе подчеркивают, что на 45 дней в Таджикистан могут приехать не только туристы, но и лица по образовательным программам, участники семинаров и прочее. Спустя 45 дней они обязаны покинуть страну.

Кроме того, согласно новым правилам, иностранный резидент, который получил электронную визу, может не регистрироваться в ОВИРе в течение всего времени пребывания в Таджикистане – то есть 45 дней.

Отдельная история с получением более долгосрочной визы. Итак, гости Таджикистана, которые хотят посетить страну на более чем 45 дней, и не являются гражданами вышеуказанных 78 стран, должны отправить заявку для получения визы через систему www.visa.gov.tj.

"После заполнения анкеты на этом сайте, заявитель также может выбрать место получения визы – в посольстве или в аэропортах Таджикистана по прилету. Он может пойти и в посольство, если оно расположено рядом с его домом. Тут его ждет более сложная процедура - необходимая встреча с консульским сотрудником, сдача биометрических данных и другие формальные процедуры. В странах, где нет таджикского диппредставительства, новая процедура облегчает получение визы, ведь людям не надо посещать другие страны, где есть таджикское диппредставительство для ее получения, они могут сразу же приехать в Таджикистан, и получить визу в аэропорту. По прилету уже в аэропорту они также пройдут все необходимые процедуры - дактилоскопию, встречу с представилем консултьства и прочее", - отметил источник в МИД.

Иностранцы, которые приехали в Таджикистан и хотят остаться в нашей старене на более долгий срок, также могут продлить свою визу, подав свою заявку на www.visa.gov.tj.