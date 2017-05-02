Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) для оздоровления банковской системы Таджикистана рекомендует воспользоваться монгольским опытом. Комиссия готова организовать и провести учебную программу для таджикских банкиров в Монголии.

Глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода на полях прошедшего в Бангкоке четвертого Диалога по финансированию развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе встретился с генеральным секретарем ЭСКАТО г-жой Шамшод Ахтар, сообщает пресс-служба НБТ.

Стороны обсудили вопросы финансово-банковской системы, такие как улучшение инвестиционного климата, предоставление преференции для иностранных инвесторов, оздоровление финансово-банковской системы, и, конечно же, предоставление технической помощи Таджикистану.

Генсек ЭСКАТО обратив внимание на проблемы в финансово-банковской системе Таджикистана, отметила, что схожий кризис с использованием особых методов успешно преодолела Монголия.

Шамшод Ахтар предложила отправить группу специалистов банковской системы Таджикистана для изучения опыта в Монголию. Она заявила, что организацию и проведение учебной программы для таджикских специалистов в Монголии ЭСКАТО берет на себя.

Пресс-служба Нацбанка отмечает, что «глава НБТ с удовлетворением принял предложение Генсека ЭСКАТО, выразив готовность Таджикистана к расширению сотрудничества в банковско-финансовой системе».

Банковская система Таджикистана уже второй год находится в глубоком кризисе. В прошлом году на грани банкротства оказались сразу четыре из 17 банков страны. Два крупнейших банка – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» были спасены при финансовой помощи правительства. Сравнительно маленькие - «Таджпромбанк» и «Фононбанк» лишись своих лицензий. В настоящее время идет процесс ликвидации этих банков.

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) создана в 1947 году для стимулирования экономического сотрудничества стран-участниц. До настоящего момента насчитывается 53 государства-члена Комиссии (одним из которых является Таджикистан), а также 9 ассоциативных членов. ЭСКАТО подотчетна Экономическому и социальному совету ООН.