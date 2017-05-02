Азиатский банк развития назначил нового постоянного представителя в Таджикистане. В качестве нового постпреда АБР в РТ приступил к работе Прадип Сривастава (Pradeep Srivastava).

«У АБР и Таджикистана тесное партнерство. Я надеюсь на дальнейшее усиление этого партнерства и жду с нетерпением работы с правительством, гражданским обществом и другими партнерами и заинтересованными сторонами в поддержке приоритетов по развитию страны», - сказал новый постпред банка.

В своей новой роли Сривастава будет руководить деятельностью АБР в Таджикистане в рамках стратегии партнерства АБР и Таджикистана, нацеленной на оказание помощи стране в достижении устойчивого и инклюзивного роста, менее чувствительного к внешним потрясениям.

Прадип Сривастава является гражданином Индии. Он начал работать в АБР в 2005 году. До настоящего назначения, он был главным экономистом АБР в департаменте Центральной и Западной Азии, где руководил программой Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Он получил докторскую степень по экономике в Йельском университете в Коннектикуте (США) и степень магистра по экономике в Американском университете в Вашингтоне.

Сривастава заменил на этом посту Си. Си. Ю, который в апреле завершил свою более четырехлетнюю миссию в Таджикистане.

Таджикистан вступил в АБР в 1998 году. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше 1,5 миллиардов долларов США в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи. Деятельность АБР в Таджикистане сфокусирована на улучшении инфраструктуры, реформировании инвестиционного климата и улучшении продовольственной безопасности.

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