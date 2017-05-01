АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 МАЯ 2017 ГОДА

- Федерация футбола Таджикистана и компания «Формула-55» 2 мая подпишут партнерское соглашение. Подписание договора состоится в конференц-зале Федерации футбола Таджикистана в 11 часов.

- В Чемпионате Азии по боксу принимают участие всего 8 боксеров из Таджикистана. 2 мая на ринге сойдутся Бахтовар Сагизов (до 52 кг) - Сеневиратне Бандара (Шри-Ланка), Шаббос Негматуллоев (81 кг) - Шао-Хю Хи (Тайвань), Сиявуш Зухуров (свыше 91 кг) - Хайпенг Му (КНР).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 МАЯ

1949 – В СССР состоялся первый телевизионный репортаж футбольного матча со стадиона «Динамо».

1946 – В столице Таджикистана открылся стадион «Динамо».

2001 – В Душанбе прошло 11–е совещание Совета министров государств–участников Организации экономического сотрудничества (ЭКО).

2014 - В Таджикистане создан Национальный Совет по народонаселению и развитию

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 МАЯ

1903-1978 – Родился первый таджикской профессиональный кинорежиссер, основатель Душанбинской и Ташкентской киностудий, Народный артист СССР, Герой Социалистического труда Камиль Ярматов.

1911-1977 – Родился Народный поэт Таджикистана, Герой Социалистического труда, Герой Таджикистана, Лауреат Ленинской премии, председатель Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки Мирзо Турсун-заде.

1915-1974 – Родился ученый–филолог, Заслуженный деятель науки Таджикистана Носирджон Масуми.

1928-2001 – Родился академик, государственный деятель Акбар Махсумов.

1947 – Родился Максуд Икромов, Депутат Верховного Совета РТ двух созывов (погиб 23 декабря 1997 года).

1958 – Родился журналист Алихон Зарифи.

1963-2002 – Родился журналист, певец Лидуш Хабиб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 18-20 тепла.