Низкое качество высшего образования в Таджикистане многие специалисты считают одним из основных факторов, замедляющих социально-экономического развитие страны. Эксперты утверждают об острой нехватке квалифицированных кадров на рынке труда. Это не позволяет осуществить качественные изменения в экономике и управлении.

Проблемы таджикской системы высшего образования были обсуждены в минувшую субботу в Душанбе в рамках очередного заседания Клуба свободного рынка, организованного Центром свободного рынка Таджикистана. В мероприятии приняли участие преподаватели вузов, работодатели, экономисты, а также представители международных финансовых организаций.

По словам кандидата экономических наук, доцента Таджикского государственного университета коммерции Нарзулло Сангинова, ситуация на рынках образовательных услуг и труда такова, что большинство специалистов, которые заканчивают таджикские вузы не находят себе работу. «Это с одно стороны связано с качеством образования, с другой стороны – отсутствует структура, которая бы занималась изучением и прогнозированием потребностей рынка труда», - сказал он.

Согласно результатам проведенного опроса, подчеркнул Сангинов, более половины выпускников таджикских вузов трудоустраиваются не по специальности, пополняют ряды безработных или же мигрируют в поисках работы в другие страны.

«Если проводить более широкий опрос и глубже проанализировать, - уверен он, - доля таких людей будет намного выше».

По словам ученого, уровень образования не всех тех, кто трудоустраиваются по специальности, устраивает работодателей. Согласно результатам опроса, отметил он, только около 40% работодателей удовлетворены качеством образования выпускников отечественных вузов.

Одним из основных недостатков таджикской системы высшего образования участники мероприятия назвали «слабость практической направленности». Было отмечено, что работодателям приходится самим готовить выпускников вузов к работе.

«Причина в том, что многие наши преподаватели сами не имеют практических навыков. Обычно после окончания вузов они остаются там же и могут работать только по учебникам, по научным работам. На самом же деле вузы должны готовить таких специалистов, которые должны не только владеть практическими навыками, но и консультировать работодателей. У нас же все получается наоборот», - сказал Сангинов.

Также в ходе встречи было отмечено, что вузы принимают абитуриентов без соответствующего изучения потребностей рынка труда, на основе спроса абитуриентов.

«В основном люди идут на экономические и юридические факультеты. Считается, что такие специалисты больше зарабатывают и имеют больше веса в обществе. То есть хотят работать в банке, где хорошие зарплаты, или в правоохранительных органах, где наряду с зарплатой существуют «левые деньги»», - сказал Сангинов.

Другой причиной, способствующей низкому качеству образования, участники встречи считают отсутствие у вузов автономии в разработке учебного плана.

«В европейских вузах за один семестр студенты проходят 4-5 предметов, а у нас 12, даже есть некоторые вузы, где за такой период проходят 14 предметов. При этом медициной доказано, что самый хороший студент может освоить в течение одного семестра не более 6 предметов. Когда по этому поводу обратились в Минобразования, ответили, что разные философы, культурологи, социологи пишут прямо в правительство и доказывают необходимость того или иного предмета. Правительственный же отдел по науке и образования, без проведения каких-либо анализов, дает указание включить в учебный план тот или иной предмет в качестве обязательной дисциплины», - рассказал Сангинов.

На встрече было подчеркнуто, что на самом деле молодые люди в Таджикистане идут в вузы не ради получения образования, а чтобы освободиться от службы в армии.

«Почти 80% абитуриентов знают, что не будут работать по специальности. Поступают туда, чтобы освободиться от армии», - отметил Сангинов.

По его словам, большинство студентов не заинтересованы в получении хорошего образования, так как знают, что по окончанию вуза не смогут получить хорошие рабочие места.

«На работу принимают только своих родственников, знакомых независимо от уровня знаний. Это убивает в студентах желание хорошо учиться», - заключил Сангинов.