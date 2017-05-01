В Душанбе состоялись два шахматных турнира – чемпионат города и блицтурнир, посвященный памяти международного мастера Анвара Назарова.

Чемпионами столицы стали брат и сестра – Алишер и Сарвиноз Каримовы. У мужчин Алишер Каримов набрал 8,5 очка из 9 возможных.

Фото из архива Федерации шахмат Таджикистана Сарвиноз Каримова

Второе и третье место заняли Давлатмамад Сангмамадов и Хаким Болтаев с 7 очками.

Среди женщин Сарвиноз Каримова, старшая сестра Алишера, как и ее брат, завершила турнир без поражения, она набрала 6,5 очка из 7 возможных.

Удивила поклонников шахмат 12-летняя Сабрина Абророва, которая сенсационно поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета с 5 очками. Это первый успех юной шахматистки в соревнованиях среди взрослых.

Бронзовым призером столичного чемпионата стала Мехрона Искандарова, в активе которой 4 очка.

Как сообщил Генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов, победители получили право участвовать в Чемпионате республики, который пройдет в начале июля.

В блицтурнире, посвященном памяти международного мастера Анвара Назарова, приняли участие более 80 шахматистов.

В нем первые три места у мужчин заняли Алишер Каримов, Тимур Исмаилов и Фарход Муминов.

Лидия Антонова выиграла соревнования среди женщин, вторую и третью позицию заняли Сабрина Абророва и Мехрона Искандарова.

В категории детей в первой тройке призёров оказались Бузургмехр Нурализода, Иврохим Ашуров и Мусо Рахимов.