По словам жителей Фархорского и Восейского районов, распределение участков земли здесь происходит, как правило, ночью…

В продолжение темы о том, кому в Таджикистане выделяются земельные участки, а кто ждет этого годами, корреспондент «АП» изучил ситуацию в Кулябском регионе. Как выяснилось, и здесь есть проблема со справедливым распределением участков, но что важнее – число нуждающихся увеличивается, а вот земли от этого больше не становится.

Одним из самых коррумпированных органов республики является Госкомитет по землеустройству и геодезии. Об этом еще в начале этого года сказал президент страны. И сразу после этого глава Комитета Раджаббой Ахмадзода заявил, что даст бой коррупции.

Согласно принятым нормам каждому жителю республики положено 12 квадратных метров жилплощади. Если семья проживает на меньшей площади, ей должны бесплатно выделить землю. Такие семьи должны встать на учет при местных комиссиях по распределению земельных участков. А уже те проверят заявление и определят, действительно ли заявитель нуждается в жилье.

Наиболее густонаселенными районами и городами, кроме столицы и областных центров, являются Куляб, Турсунзаде, Гиссар, Бохтар, Восе, Рудаки, Вахдат, Исфара, Истаравшан, Гафуров, Джаббор-Расуловский район и Пенджикент. Здесь самое большое количество молодых семей, не имеющих жилья.

На деле в республике на кусок родной земли обычный человек может не рассчитывать. Как правило, заветные квадраты получают посредники, после просто перепродающие их нуждающимся, или те, кто на самом деле не нуждается в расширении жилья, – за взятку.

Мы уже писали о ситуации с выделением участков земли в Гиссаре, где за прошедший год было зафиксировано самое большое количество коррупционных случаев. Сегодня мы добрались до Куляба. Здесь ситуация не лучше…

Таджикский герой так и не дождался земли…

Помните историю нового таджикского героя - старшины милиции Саюмарса Гулмадова? Он погиб в конце января, спасая людей от лавины в Варзобском ущелье. Недавно президент Таджикистана за мужество и героизм наградил его посмертно медалью «Джасорат» («Отвага»).

Asia-Plus В джамоате Ватан Фархорского района недавно у людей отобрали незаконно выданные участки. На некоторых из них владельцы уже начали строить дома.

Семья Саюмарса – мать, отец, его брат-близнец (тоже милиционер) Каюмарс и старший брат Исфандиёр - уже много лет ждут, когда им выделят обещанную землю. Живут они в кишлаке Бобосафол джамоата Гулшан Фархорского района. Семья большая, на одном земельном участке живет аж четыре семьи.

- Наше заявление с просьбой выделить участок уже несколько лет лежит в джамоате, - говорит Каюмарс. – Всем, даже не нуждавшимся, уже выдали земельные участки, а нашу семью, в которой три человека работает в рядах милиции, обошли стороной.

Санавбари Джавшан, другой житель Фархорского района, говорит, что у них на одном участке живет целых пять семей.

- Мы несколько раз обращались к председателям джамоата, даже были на приеме у председателей района, но нашей семье так и не выделили земельный участок. Каждый день из-за нехватки места у нас происходят семейные скандалы, - говорит он.

Земля земле рознь

Муборак Саидов, председатель джамоата Гулшан Фархорского района, на это отмечает, что жители кишлака Бобосафол сами отказались брать предложенные участки.

- Им была выделена земля выше их кишлака. Они сказали, что это не богарные земли и поэтому у них потом будет проблемы с питьевой водой, то есть ее будет не хватать, - говорит Саидов. - Потом мы стали давать жителям этого кишлака землю в кишлаке Бустон, это соседний кишлак. Это место более удобно для доставки питьевой воды. Некоторые жители кишлака Бобосафол получили землю. Если семья Гулмадовых хочет получить земельный участок, пусть приходит, мы им дадим ее в кишлаке Бустон.

Саидов объяснил, что на новой должности он всего два месяца.

- Недавно у нас был освобождён от работы специалист, который занимался вопросами выделения земельных участков - Ситамов. Мы несколько раз приглашали его после, чтобы он представил общее число нуждающихся, но так и не получили от него этих сведений.

Распределение земли усложняется тем, что правительство отказывается выделять семьям поливные сельскохозяйственные угодья, которые считаются необходимыми для реализации Программы продовольственной безопасности. А потому местные власти выделяют участки в отдаленных местах, часто непригодных для проживания.

В целом же под земельные участки для нуждающихся жителей джамоата выделено 96 гектаров.

…В джамоате Ватан Фархорского района недавно возбудили уголовные дела в отношении бывшего главы района и ответственного за земельные вопросы, рассказывает главный архитектор хукумата района Сайобид Хафизов.

- Они выделили 36 гектаров поливных земель незаконно. В их списках были эти земли, но в списке от правительства этих земель нет. То есть эти гектары не выделялись на самом деле под участки, - говорит Хафизов.

Между тем люди, которым были выделены эти земли, начали строить на них дома.

- Но после открытия уголовного дела решения отменили, строительство остановили и земли забрали назад. Некоторых людей даже оштрафовали, - отмечает он.

Земли не хватает

В 2010 году на Фархорский район под участки было выделено 766 гектаров земли. Из них 6 гектаров – поливные земли. Все 766 гектаров должны были быть отданы в пользование 8342 нуждающимся семьям района.

На сегодняшний день роздано всего 612 гектаров - 6520 жителям района. Оставшиеся 154 гектара теперь нужно как-то распределить на оставшихся 1822 человек.

Asia-Plus Заветные квадраты получают посредники, после просто перепродающие их.

На самом же деле, по словам специалистов, количество нуждающихся в земельных участках гораздо больше. Сегодня в земле нуждается еще почти такое же количество людей, сколько ее уже получили за последние 7 лет.

Население растет стремительно.

- Вот пример. На одном земельном участке живет семья, - объясняют специалисты - а через год, глядишь, они женят одного сына, потом второго, третьего… Им тоже нужна земля.

- Земли действительно мало, - подтверждает Рахмат Камолзода, заместитель председателя Фархорского района. – Далеко не всем хватает. Тем, кому не хватило, будут вынуждены ждать следующего разрешения от правительства.

По словам Камолзода, он уже пятый год занимает свою должность, но все земли под участки были розданы еще до него. Сейчас он вынужден разбираться с претензиями местных жителей, которые по разным причинам были обделены этими участками.

Один из таких обделенных - Саади Мирзоев, житель джамоата Тугарак.

У него отец, четверо братьев, у каждого семья, есть сестра – тоже со своими детьми и мужем. Все вместе они живут на одном участке, в большой тесноте.

- Еще шесть лет назад, когда начали раздавать участки на богарных землях, мы просили дать землю и нам. Но в результате участки в большинстве своем получили те, у кого одна или две семьи вместе проживают, а не как у нас – пять! – с сожалением отмечает Саади.

Таких историй в кишлаках джамоата Тугарак и других джамоатов Восейского района множество.

Недавно прокуратура Гиссарского района отменила 706 соответствующих решений бывшего председателя района. Земельные участки, о которых идет речь, должны были распределяться между 500 заявителями, но за счет сокращения квадратов талоны получили аж 706 человек. Кроме того, часть этих участков досталась не тем, кто в них реально нуждался.

Под покровом ночи

И один любопытный момент. По словам жителей Фархорского и Восейского районов, распределение участков земли здесь происходит, как правило, ночью…

- Встаешь утром - а у тебя новый сосед, земля огорожена - оказывается, кому-то землю ночью выделили, - рассказывают они. – Почему так происходит?

К слову, этот вопрос местные задали зональным земельным комитетам Кулябского региона, а также председателю Восейского района Мусо Гафурзаде. И он, по их словам, не смог объяснить причину происходящего.

- Кто денег не даст, тот землю не получит, - говорит Сайдамир,- житель Восейского района. - Пусть ты нуждающийся, пусть из бедной семьи. Поэтому, наверное, и «раздают» ее под покровом ночи.

…По данным Управления по борьбе с коррупцией по Кулябскому региону Хатлонской области, на основе заявлений и обращений граждан за два месяца нынешнего года было зафиксировано 7 случаев незаконного распределения земельных участков. Виновные - ответственные лица джамоатов, хукуматов районов, которые требовали за свои услуги взятки.