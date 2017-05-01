Каждый день мы посещаем продовольственные магазины, покупаем для себя и своей семьи все необходимое, заправляем свой автомобиль, словом у каждого из нас имеются ежедневые расходы. Трата денег неизбежна, но было бы лучше если бы мы потратив определенную сумму смогли бы на этом еще и заработать.

Итак, Банк Эсхата предоставляет вам такую возможность. Если у вас есть платежная карта Банка Эсхата, используйте ее для оплаты своих покупок в предприятиях торговли и сервиса, а также в АЗС, и получите возможность выиграть крупные призы.

Совершайте покупки в торговых центрах г. Худжанд, Бустон (Чкаловск) и Б.Гафуровского района (список торговых центров размещен на сайте по ссылке) на 30 сомони и выше и становитесь участником Акции под названием “Икдоми нав”. Победителей ждут денежные призы до 5000 сомони.

Также в рамках Акции вы можете произвести безналичный расчет за покупку ГСМ в автозаправочных станциях и получить возможность выиграть 1000 литров ГСМ.

Каждая покупка сопровождается получением порядкового номера, который будет отправлен на телефон участника СМС-сообщением в течение 3 дней со дня оплаты.

Для самых активных участников, которые в период акции произвели больше всего оплаты, используя карту Банка Эсхата, также предусмотрены дополнительные призы.

У вас нет платежной карты Банка Эсхата? Тогда срочно обращайтесь в банк для приобретения карты!

Акция «Икдоми нав» проводится в рамках партнерства с компаниями, работающими в сфере предоставления услуг (АЗС, торговые центры, аптеки, гостиницы и т.д.). Для присоединения к акции, партнеры могут связаться с нами по номеру 44 600 0 600.

Следует отметить, что Банк Эсхата объявляет акцию «Икдоми нав» с целью стимулирования клиентов совершать безналичные платежи, развития карточного бизнеса и исполнения Постановления Правительства Таджикистана «О мерах по развитию безналичных платежей посредством платежных карт».

Напоминаем, что согласно данному Постановлению все торговые центры и точки сервисного обслуживания должны приобрести POS – терминалы для приема безналичных платежей посредством платежных карт.

Данной Акцией, Банк Эсхата содействует предпринимателям в исполнении вышеназванного Постановления, а гражданам предоставляет возможность выигрыша крупных призов при оплате картами Банка Эсхата. В то же время данная Акция способствует повышению финансовой грамотности населения.

Покупайте и выигрывайте вместе с Банком Эсхата!

За дополнительной информацией обращайтесь по номеру 44 600 0 600 или пройдите по ссылке здесь.