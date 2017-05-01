В Туркменистане прошли скачки в честь Дня туркменского скакуна, отмечаемого каждое последнее воскресенье апреля. Победу одержал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов — страстный любитель конного спорта и знаток лошадей.

29 апреля президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в посвященных Празднику туркменского скакуна торжествах, которые прошли в Ахалтекинском конном комплексе.

От имени соотечественников главе государства преподнесли в дар ахалтекинских скакунов. По очереди на площадку выводили скакунов от пяти велаятов страны, руководитель каждого из них вручал президенту паспорт коня, сообщает портал «Хроника Туркменистана».

От имени военных и правоохранительных органов Бердымухамедову подарили шестого коня, паспорт которого вручил секретарь Государственного совета безопасности, министр обороны Яйлым Бердиев.

Еще одного коня президенту подарили от имени всех коневодов страны. Таким образом, количество подаренных лошадей совпало с любимой цифрой главы государства – семеркой.

После президент вместе с группой старших наездников-наставников принял участие в скоростном забеге на ахалтекинцах на дистанцию 1 200 метров и выиграл его. Он преодолел дистанцию на ахалтекинском жеребце Мирасе за 1 минуту 25 секунд.

В сентябре 2014 года президенту Бердымухамедову было присвоено звание «Мастер жокей-наставник Туркменистана».