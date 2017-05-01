Авиакомпания «Сомон Эйр» объявила о возобновлении всех рейсов по маршрутам из Душанбе в Москву и из Худжанда в российскую столицу. В течение месяца таджикская авиакомпания не совершила ни одного рейса из Худжанда в Москву.

«Сомон Эйр» объявила о возобновлении рейсов из Душанбе в Москву по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а также из Худжанда в Москву по понедельникам, средам и пятницам.

«Первые возобновлённые рейсы по этим маршрутам состоятся уже на этой неделе – в среду, 3 мая», - отметили в авиакомпании.

Таким образом, с 3 мая «Сомон Эйр» будет осуществлять 7 рейсов в неделю по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе и 3 рейса в неделю по маршруту Худжанд-Москва-Худжанд. Время вылета из Душанбе в Москву – 08:00, из Москвы в Душанбе – 12:05. Время вылета из Худжанда в Москву – 21:00, из Москвы в Худжанд – 01:00.

В результате конфликта между авиационными властями Таджикистана и России таджикская авиакомпания, начиная с 3 апреля по сегодняшний день, не выполнила 60 рейсов в российскую столицу и обратно в республику.

На сегодняшний день «Сомон Эйр» осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

Все материалы о затянувшемся конфликте между авиационными властями Таджикистана и России, читайте в сюжете "АП".