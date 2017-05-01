15:19, сегодня Автор: Посольство Украины в Таджикистане

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Республики Таджикистан, украинской стороной выделено в 2017 году 20 мест, которые финансируются за счёт государственного бюджета Украины, на обучение граждан Таджикистана в высших учебных заведениях (ВУЗах) Украины по образовательным программам бакалавра/магистра по техническим и экономическим специальностям.

Обучение иностранных граждан в ВУЗах Украины за счёт средств государственного бюджета Украины осуществляется на украинском языке. Кандидаты, которые не владеют языком обучения, могут быть зачислены на подготовительные отделения.

На каждого кандидата, отобранного на обучение в ВУЗах Украины, необходимо сформировать личное дело, включающее:

- анкету установленного образца (смотрите ниже), заполненную печатными буквами с фотографией, прикреплённой в правом верхнем углу анкеты;

- копии страниц паспорта с указанием гражданства и регистрации;

- копии документа об образовании с указанием оценок по всем предметам (учащиеся школ представляют справку об обучении в выпускном классе общеобразовательной школы с оценками за полугодие, заверенную директором школы). Документ должен быть переведен на украинский язык и нотариально заверен;

- согласие на сбор и обработку персональных данных.

Документы кандидатов на обучение необходимо направить Министерству образования и науки Украины до 31 мая 2017 г.

В связи с вышеизложенным просьба учесть, что неукомплектованные досье кандидатов, а также поступившие в адрес Министерства с нарушением установленных сроков и условий, к рассмотрению не принимаются.

Кандидаты, рекомендованные на обучение за счёт средств государственного бюджета Украины, должны прибыть в ВУЗы в период с 25 августа по 1 сентября 2017 года и лично подать следующие документы:

а) оригинал и копию документа об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним экзаменационных оценок;

б) копию паспорта;

в) полис медицинского страхования;

г) 4 фотографии размером 3х4 см.

Документы, определённые в пунктах а), б) должны быть переведены на украинский язык и нотариально заверены.

Документы, определённые в пункте а), должны быть официально заверены в соответствии с законодательством страны их выдачи и легализированы Посольством Украины в Республике Таджикистан.

Прибывающим на обучение кандидатам также необходимо приобрести медицинскую страховку, включающую амбулаторное и стационарное медобслуживание.

Зачисление кандидата на обучение осуществляется приказом ВУЗа на основании направления Министерства образования и науки Украины.

Украинская сторона обеспечивает стипендиатов бесплатным обучением, стипендией в порядке и размере, установленном для украинских студентов, проживанием в общежитии с оплатой, предусмотренной для граждан Украины, медицинским обслуживанием в соответствии с законодательством Украины.

Оплата за обучение на подготовительном отделении ВУЗов осуществляется за счёт собственных средств студентов, стипендия в этот период не предоставляется.

Министерство образования и науки Украины не несёт расходов на проезд кандидатов к месту учёбы и обратно по окончании обучения либо в случае их отчисления.

Данная информация также размещена на официальном сайте Посольства Украины в Республике Таджикистан в рубрике «Объявления» раздела «Пресс-центр».

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