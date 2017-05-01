С начала года «АП» пытается получить от Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и Минобрнауки Таджикистана ответы на официальные запросы. Ответы по самым актуальным вопросам общества.

Мы решили задать их на сайте, потому что иначе нас просто отказываются слышать…

Есть дела поважнее?

Минздрав. Не будем перечислять то множество безответных запросов, приведем только последние. Еще в начале февраля, после назначения Олимзода Насим Ходжи новым главой министерства, корреспондент «АП» направил запрос в Минздрав с просьбой встретиться, чтобы министр мог поделиться своим видением положения дел в системе здравоохранения.

В конце месяца в ведомстве заявили, что всю интересующую нас информацию мы можем брать с сайта НИАТ «Ховар», но встречи с министром не будет. Причины отказа неизвестны.

По закону и на практике

По закону «О периодической печати и других СМИ» редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности госорганов, органов местного самоуправления, коммерческих организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Чиновники и тем более сотрудники пресс-служб обязаны отвечать не только на письменные запросы, но и на вопросы, задаваемые по телефону. На практике такие случаи встречаются редко. Обычно чиновники министерств и ведомств требуют письменного запроса.

В идеале и по закону «О периодической печати и других СМИ» ответ на письменный запрос должен предоставляться в срок до трех дней. Но если министерству или ведомству необходимо еще время или оно не может ответить по той или иной причине, ведомство должно в течение этих же трех дней уведомить редакцию об этом, указав или причины отсрочки, или почему запрашиваемая информация не может быть обнародована. На практике такого уведомления СМИ никогда не получают.

- Госорганы очень часто позволяют себе игнорировать независимые СМИ, - говорят журналисты частных изданий. – Мы отправляем запросы. Нам не отказывают, просят подождать, обещают ответить в ближайшее время. Затем в зависимости от ситуации появляются отговорки: исполнитель в отпуске, болен, запрос утерян и т.д.

Так, безответными остались февральские запросы в Минздрав и соцзащиты населения относительно разрешения на интервью со специалистом-онкологом или, например, на получение информации по нормам школьного питания.

Довольно непонятная ситуация произошла с запросом на разрешение «АП» посетить столичные морги. Нам довольно быстро разрешили сделать репортаж из морга новой клиники «Истиклол». К слову, он был в ожидаемо идеальном состоянии. А вот в Медгородок нас уже не пустили. Пресс-секретарь Минздрава сообщила, что в этой больнице морга попросту нет... На наш понятный вопрос «Как нет, когда есть?», пресс-секретарь ведомства сослалась на руководителей, которые указали ей отвечать именно так…

Отписки вместо ответов

Зачастую вместо ответов на поставленные вопросы журналисты независимых изданий получают формальные отписки.

Так, например, получилось с другим запросом. 24 февраля в том же в Министерстве здравоохранения «АП» запросила информацию относительно соцподдержки мигрантов и их родственников, умерших в трудовой миграции граждан Таджикистана, размеров и порядка выплат компенсаций их семьям. На неоднократные телефонные звонки нам отвечали: «Запрос у исполнителя. Ждите». Спустя месяц ответили, что такого запроса не было. После недавнего звонка в общем отделе Минздрава журналисту заявили, что ответ на запрос был отправлен еще месяц назад. Работники общего отдела не смогли толком ответить, кто и когда доставлял ответ, кому он был передан, есть ли подпись в разносной книге или на втором экземпляре.

Мы напомнили чиновнику об ответственности, и только после этого в тот же день поступил ответ: «…Информацией относительно социальной поддержки мигрантов и их родственников, умерших в трудовой миграции граждан Таджикистана, размеров и порядка выплат компенсаций их семьям Минздрав и соцзащиты РТ не располагает».

Образование за семью печатями?

Министерство образования и науки. По данному ведомству мы также хотим напомнить лишь последние случаи игнорирования.

В декабре прошлого года «АП» запросила в Минобрнауки информацию относительно сотрудничества Таджикистана и Китая в сфере профессионально-технического образования.

Ответа на этот запрос до сих пор нет.

17 февраля «АП» запросила информацию относительно международного сотрудничества Таджикистана с другими странами по образовательным направлениям, в подготовке кадров. После многочисленных обещаний подготовить ответ об этом запросе спустя два месяца в принципе забыли.

Мы решили опубликовать вопросы, адресованные Минобрнауки. Надеемся, что хотя бы так общество сможет получить ответы на свои вопросы.

- Сколько граждан Таджикистана обучается в зарубежных вузах и в каких странах?

- Какие организации, вне зависимости от форм собственности (названия, координаты) кроме Центра международных программ при Минобрнауки официально занимаются отправкой граждан на обучение в зарубежных вузах? С какими из них Минобрнауки сотрудничает и есть ли необходимость в расширении связей?

- Намерено ли Минобрнауки расширять сотрудничество с образовательными учреждениями других стран? Если да, то с какими, каковы планы?

Кроме этого, мы неоднократно обращались и в устной форме, желая получить комментарии по множеству других вопросов:

- Чем обоснованы заявления Минобрнауки относительно незаконного функционирования образовательного центра «Мультикид»?

- Госслужба контроля в области образования отказывает в выдаче лицензии для частных языковых курсов по направлениям арабский, турецкий и китайский языки, указывая, что по этим направлениям обучение будет вестись только в государственных образовательных учреждениях или на языковых курсах при них. С чем это связано?

- Проводилось ли какое-либо исследование, на основании которого и было сделано предложение о переносе начала учебного года на 1 августа? Откуда поступило такое предложение?

- Как быть учителям, которым положено по законодательству 60 дней отпуска? То есть, таким образом, будет изменено еще и трудовое законодательство? Обоснование, что в августе они не учат детей, но получают зарплату, не выдерживает никакой критики, ведь они весь август готовят классы, учебные программы, учебные планы, то есть люди работают.

- Исследовались ли результаты отмены осенних и весенних каникул?

- В Таджикистане больше нет энерголимита, будут ли сокращены зимние и возвращены традиционные осенние и весенние каникулы?

- По результатам пилотного проекта, озвученным Национальным центром тестирования, из 700 человек только один учащийся получил отметку «отлично». Прокомментируйте уровень знаний учащихся.

- В последнее время поступает много жалоб от учеников, родителей и самих учителей относительно качества учебников. Некоторые из них переполнены несущественной и ненужной информацией, которая перегружает восприятие. Что думает об этом Минобрнауки?

- Многие классы в школах переполненные. Родители учеников столичных школ №54 и 78 жалуются, что ученики на уроках вынуждены сидеть по трое. Почему классы по 48 человек не делятся?

- С чем связано предложение вести в школах уроки физкультуры и трудового обучения на русском языке? На чем основано это предложение? Почему не добавляются в учебную программу часы для русского языка?

- Насколько снизился уровень коррупции в системе образования при поступлении в вузы страны после начала функционирования Национального центра тестирования?

Отстаивайте свои права!

За ущемление права на доступ к информации, в том числе нарушение права редакции на запрос и получение информации, предусматривается ответственность.

- Согласно нормам Закона «О праве на доступ к информации» лица, которым неправомерно отказано в доступе к информации, а также получившие недостоверную, неполную информацию или получившие ее несвоевременно, имеют право обжаловать действие (бездействие) органов, организаций, их должностных лиц соответствующим органам, - говорит юрист ОО «Независимый центр по защите прав человека» Шоира Давлатова.

Она отмечает, что за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста, а равно принуждение его к распространению либо отказу от распространения информации также предусмотрено наказание.

- Статья 162 УК предусматривает наказание лиц, это совершивших, штрафом в размере от пятисот до восьмисот показателей для расчетов либо исправительными работами на срок до двух лет, - говорит юрист.

Если эти же деяния сопряжены с использованием служебного положения, УК РТ предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

…Надеемся, что надзорные органы отреагируют на эту публикацию должным образом и госчиновники указанных ведомств будут более ответственно относиться к своей работе.

И последнее. Ни одна из запрашиваемых нами информаций не является секретной и касается практически каждого гражданина страны.