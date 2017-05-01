Представители Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Афганистана и ряда других стран прошли в традиционной одежде с исполнением песен и танцев. Красочное шествие традиционно собрало десятки тысяч участников и зрителей.

В Нью-Йорке прошел ежегодный четырнадцатый Персидский парад. В параде приняли участие выходцы из всех стран, где празднуется Навруз. Одетые в национальные костюмы люди под громкую музыку прошли по Мэдисон-авеню.

Фото: Михаил Романюк 1 /25

Впервые Персидский парад в Нью-Йорке был организован иранскими иммигрантами в 2004 году. Целью этого красочного шествия организаторы называют возможность рассказать и показать жителям США о богатой культуре персидской цивилизации.