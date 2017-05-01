Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью людей в результате стихии. Утром 29 апреля мощный оползень в Узгенском районе Ошской области Кыргызстана на жилые дома, под грязевой массой погибли как минимум 24 человека, среди которых 9 детей .

В послании Эмомали Рахмона президенту соседнего государства отмечается, что в Таджикистане с чувством глубокой скорби восприняли известие о сходе в Ошской области дружественного Кыргызстана оползня, повлекшего человеческие жертвы, сообщает пресс-служба лидера Таджикистана.

По данным МЧС Крыгызстана, оползень объемом порядка миллиона кубометров обрушился на село Аую 29 апреля примерно в 07:20 (6:20 по Душанбе). По предварительной информации сотрудников МЧС, оперативно прибывших на место, грязевые массы накрыли около десятка жилых домов, погбили более двух десятков человек.

30 апреля в Кыргызстане был объявлен траурным днем.