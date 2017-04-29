Фестиваль нацменьшинств на юге Таджикистана собрал представителей семи национальных общин, проживающих в Хатлонской области. Это первый подобный фестиваль на юге Таджикистана. Он был организован областной администрацией.

В фестивале, который прошел 28 апреля в Курган-Тюбе, приняли участие представители русскоязычной общины, узбекской, туркменской, казахской, корейской, общины карлуков и немцев.

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Представители нацменьшинство показали свои традиции, продемонстрировали культуру своих народов, танцы, песни, традиционные угощения.

Как сообщила «АП» Латофат Шарипова, представитель общественной организации «Дружба и культурные связи Республики Таджикистан с иностранным государствами», на днях к ним обратились представители осетин и татар, которые сообщили, что намерены организовать в Хатлоне свои общины.