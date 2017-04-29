На юге Кыргызстана в Ошской области на жилые дома сошел оползень. По предварительным данным, под грязевой массой могли остаться как мнимум 24 человека.

Мощный оползень сошел в Узгенском районе Ошской области Кыргызстана на жилые дома сегодня утром.

По предварительным данным, грязевые массы накрыли семь жилых домов, в которых проживали 24 человека.

По данным МЧС Крыгызстана, оползень объемом порядка миллиона кубометров обрушился на село Аю 29 апреля примерно в 07:20 (6:20 по Душанбе). По предварительной информации сотрудников МЧС, оперативно прибывших на место, грязевые массы накрыли около десятка жилых домов. На месте начаты спасательные работы.

Президент Кыргызстана распорядился оказать помощь пострадавшим от оползня.

Как напоминает Turmush, 26 марта в сельском округе Зергер Узгенского района на участке Топ-Жангак села Ничке-Сай оползень накрыл дом Омурбека Эгемкулова. В доме находились хозяин, его супруга и четверо детей. Все они погибли.