АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29-30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 29 апреля в Душанбе Центр свободного рынка Таджикистана проведет заседание Клуба свободного рынка, посвященная политике высшего образования и рынка труда. Начало в 9 часов

- 29 апреля пройдет второй день Пятого этно-джазового фестиваля. Концерт второго дня пройдет в театре оперы и балета имени Айни. Последний третий день фестиваль пройдет 30 апреля в национальной консерватории имени Сатторова. В фестивале участвуют известные музыкальные группы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Швейцарии, Германии, США и Турции. Начало в 18 часов

- 29-30 апреля состоятся матчи чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 АПРЕЛЯ

Международный день танца.

День Холокоста.

1931 - В СССР проведена первая опытная телепередача.

1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Королевством Бельгия

2014 - В Таджикистане создан Национальный Совет по народонаселению и развитию.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 АПРЕЛЯ

1949 – Вошла в строй Варзобская ГЭС.

1961 – В Сталинабаде стал функционировать зоопарк

1963 – Вступил в строй новый железнодорожный вокзал «Душанбе»

1964 – Завершилось строительство газопровода Колхозабад-Душанбе.

1997 – В Худжанде совершено покушение на жизнь президента РТ Эмомали Рахмона.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 АПРЕЛЯ

1882 – Родился Народный гафиз Таджикистана Бобохалил Одинаев.

1917 – Родилась актриса балета Сура Бахор.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 АПРЕЛЯ

1930 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Киматшо Химматшоев.

1935 – Родился фольклоровед Рузи Ахмадов.

1949 – Родился ученый Солех Болтаев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м дождь, снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью -3+2, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами небольшой дождь (ночью выше 3000м дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем 4-9 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 15-17 тепла.

ПОГОДЫ НА 30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза (ночью выше 2500 м дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза (ночью выше 2000 м дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -1+4, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.