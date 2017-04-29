Родственники погибшей девушки Нозимы Исомидиновой и отец осужденного за соучастие Рахимджона Комилова заявляют, что к убийству девушки также причастен отец главного обвиняемого.

Сразу после оглашения приговора суда в отношении 18-летних Абдукомиса Норматова и Рахимджона Комилова, родственники убитой девушки и соучастника преступления заявили, что отец Норматова знал об убийстве, более того, он не только покрывал своего сына, но сам приказал расправиться с девушкой.

Как заявил журналистам Рахимджона, Туламбой Комилов, Абдукосим Норматов убил девушку по приказу своего отца. С таким же заявлением выступил дедушка убитой Нозимы, Низомиддин Исомидинов.

«Девушка говорила, что опозорит семью Норматовых. Если бы он не насиловал ее, то тогда зачем он ее убил. Это отец приказал Абдукосиму убить девушку. Потом они «купили» экспертов, чтобы те дали заключение о самоубийстве Нозимы», - заявил журналистам Туламбой Комилов.

Он категорически не согласен с решением суда, который приговорил Рахимджона Комилова к 20 годам, а Абдукосима Норматова, как организатора и непосредственного исполнителя, к 10 годам лишения свободы.

Родственники убитой Нозимы Исомидиновой и осужденного Рахимджона Комилова намерены подать кассационную жалобу на решение Верховного суда.

«Ни суд, ни следствие так не установило истинные причины, по которым Абдукосим убил мою внучку, - заявил журналистам Низомиддин Исомиддинов, дедушка убитой. – Неужели только из-за угроз? Мы так до сих пор не получили заключение экспертов о том, что Нозима не была изнасилована. В суде говорили, что она была девственницей, но копию заключения экспертов нам так и не дали. Я не верю в то, что Норматов убил ее только из-за угроз».

Напомним, судмедэксперт Турсунзаде Мирзомуддин Мирзорахимов, давший ложное заключение о причинах смерти девушки, указав, что она якобы покончила жизнь самоубийством, приговорен сегодня к 2 годам условно.

В феврале этого года в Тунсузаде была зверски убита и сожжена 16-летняя Нозима Исомидинова. Убийство несовершеннолетней пытались выдать за самоубийство, и лишь после повторного обращения ее родственников была проведена эксгумация, которая показала, что это было убийство.