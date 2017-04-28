Вопросы открытости данных в горнодобывающей отрасли Таджикистана, стандарты Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) и дальнейшая работа Коалиции гражданского общества «Прозрачность для развития», были обсуждены 25-27 апреля в Душанбе в ходе рабочей встречи и тренинга.

Мероприятие организовано Коалицией организаций гражданского общества Таджикистана «Прозрачность для развития» при поддержке Института Открытое Общество Фонд Содействия в Таджикистане и международной коалиции Publish What You Pay («Публикуй, что платишь») для представителей гражданского общества.

Открывая мероприятие, заместитель министра финансов Таджикистана и председатель Совета ИПДО в Таджикистане Мехринамо Джонмамадова дала высокую оценку работе гражданского общества. Она отметила, что по внедрению ИПДО в Таджикистане проделана огромная работа, выпущен первый Национальный отчет, проведена первая конференция, проведены тренинги и семинары в Душанбе и регионах, и в этих достижениях большую роль играет Коалиция гражданского общества.

«Кроме того, утверждена дорожная карта по бенефициарному праву, создана рабочая группа, и работа в этом направлении уже началась. Важно то, что в Таджикистане есть желание работать во благо продвижения ИПДО и прозрачности в целом», - отметила она.

Директор Института Открытое Общество Фонд Содействие в Таджикистане Ильхом Абдуллоев в ходе выступления отметил, что бесспорным и научно доказанным является тот факт, что отсутствие прозрачности в экономической деятельности оказывает негативное влияние на экономическое развитие, увеличивает социальное неравенство в обществе.

«Инициатива прозрачности добывающих отраслей нацелена на решение проблемы - раскрытие информации компаниями и правительствами о доходах, поступающих в бюджет, процесса лицензирования, конечного бенефициара и т.д., с участием общественности в эффективном распределении доходов от природных ресурсов для содействия справедливому и устойчивому социально-экономическому развитию страны», - отметил Абдуллаев.

Он подчеркнул, что внедрение ИПДО не только приведет к обеспечению прозрачности и уровня подотчетности в горнодобывающем секторе, но и существенно повлияет на улучшение бизнес-климата, эффективное распределение ресурсов и экономическое развитие страны в целом.

О важности открытости данных и их публикации отметила Элиза Питер, Исполняющий директор Международного Секретариата Publish What You Pay. Она убеждена, что открытость и прозрачность даст странам, стремящимся к экономическому росту, развитие и процветание.

«Те страны, которые открыли данные, видят на практике, какие преимущества принесло им это. Прозрачность делает компании и правительства более ответственными. Сегодня 70% крупных транснациональных компаний поддерживают открытость данных, среди них такие крупные мировые компании как – BP, Shell, Total и многие другие. Они публикуют сведения о налоговых и таможенных платежах, публикуют контракты о разделе продукции, лицензии, экологические сведения и данные о бенефициарах», - отметила она.

В ходе трехдневной работы были обсуждены вопросы взаимодействия Коалиции и заинтересованных сторон в продвижении Инициативы прозрачности добывающих отраслей в стране, улучшении уровня бюджетной прозрачности и подотчётности, развития стратегии по усилению роли организаций гражданского общества в развитии Республики

Таджикистан.

Также были презентованы Меморандум о взаимопонимании между членами Коалиции, SWOT-анализ участия гражданского общества в ИПДО в Таджикистане.

В рамках данного мероприятия проведено очередное Общее собрание Коалиции. В ходе собрания рассмотрены вопросы принятия новых членов в Совет ИПДО Таджикистана от гражданского общества.

Коалиция организаций гражданского общества Республики Таджикистан «Прозрачность для развития» создана в целях обеспечения реализации ИПДО и прозрачности процессов планирования и управления бюджетными средствами в Таджикистане.

Основными целями Коалиция являются: Мобилизация ресурсов и содействие в процессах повышения уровня прозрачности, подотчетности и ответственности в добывающем секторе в рамках Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) в Таджикистане. Коалиция объединяет более 30 организаций гражданского общества.

Publish What You Pay – всемирная коалиция гражданского общества, которая помогает гражданам богатых природными ресурсами развивающихся стран работать с их правительствами в отношении управления средствами, поступающими от нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. Средства, поступающие от природных ресурсов, являются важным источником дохода более чем в 50 развивающихся странах. При надлежащем управлении эти средства должны служить основой для снижения уровня бедности, роста и развития экономики.

Глобальная сеть Publish What You Pay состоит из более 800 организаций-членов по всему миру, в числе которых и Коалиция «Прозрачность для развития» в Республике Таджикистан.

Реализация ИПДО началась в Таджикистане с 2011 года, а в 2013 году Таджикистан был принят в ИПДО и стал кандидатом в последователи. Первый Национальный отчет ИПДО был выпущен в 2015 году, где были представлены финансовые данные 14 горнодобывающих компаний.

Во втором Национальном отчете ИПДО будут приведены данные 40 добывающих компаний Таджикистана. Планируется, что отчет будет презентован летом 2017 года.

В данный момент ИПДО реализуют в 51 странах мира.