26 апреля исполнился 31 год со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 2004 года этот день отмечается как Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день ежегодно проводится республиканская конференция, где вспоминают участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В этом году мероприятие прошло в райцентре Файзабада.

На мероприятии приняли участие представители от «чернобыльцев» со всех регионов Таджикистана, а так же послы Украины, Беларуси и Японии в Таджикистане, представители Минздрава и соцзащиты населения, общественность.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 1986 по 1990 годы были привлечены пять тысяч таджикистанцев и еще одна тысяча молодых людей из Таджикистана проходили военную службу и участвовали в ликвидации этой трагедии.

На сегодняшний день в живых осталось лишь 1865 человек, 1457 из которых инвалиды. 561 человек в возрасте от 28 до 57 лет скончались от последствий радиационного облучения.

Сейчас 265 семей «чернобыльцев» остались без кормильца. Оставшиеся «чернобыльцы» страдают от различных заболеваний, полученных в период работы в зоне радиоактивного заражения.

И еще одна цифра. 800 детей, которые родились от одного из родителей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, имеют инвалидность…