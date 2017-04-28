В Москве вот уже четвертый день подряд продолжаются переговоры между авиационными властями РТ и РФ, которые стартовали во вторник, 25 апреля, после двенадцатидневного перерыва.

Ранее в Минтрансе Таджикистана заявляли, что стороны должны поставить точку в этом спорном вопросе в среду, 26 апреля. Однако сегодня в транспортном ведомстве сообщили, что переговоры не завершены: стороны никак не придут к согласию по вопросам полетов российской авиакомпании «Ямал» в Таджикистан.

Кстати, именно из-за нее пострадала таджикская компания «Сомон Эйр», лишившись с 3 апреля семи рейсов в Москву.

Делегацию Таджикистана, которая вылетела в российскую столицу еще в понедельник, возглавляет заместитель министра транспорта РТ Шерали Ганджалзода.

Напомним, в начале апреля Россия ограничила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в Москву (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю) в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании «Ямал» на осуществление полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан.

13 апреля в Москву по приглашению российской стороны вылетела делегация таджикского Минтранса, однако после двух дней переговоров стороны ни к чему не пришли: Таджикистан тогда взял паузу на несколько дней, и никак не прокомментировал причину приостановки переговоров.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжаются еще с прошлого года: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией «Ямал» полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты «Сомон Эйр» в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к «Сомон Эйр» были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании «Ямал» полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд.