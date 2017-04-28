Нижняя палата немецкого парламента приняла законопроект, запрещающий госслужащим, судьям и военным носить на работе мусульманские головные уборы никаб и паранджу, сообщает Медуза со ссылкой на Deutsche Welle.

Головные уборы, закрывающие лицо, противоречат «принципу нейтральности», которого обязаны придерживаться госслужащие, говорится в обосновании законопроекта.

Законопроект также обязывает мусульманок фотографироваться на документы с открытым лицом. Кроме того, они должны будут открывать лицо по обоснованным требованиям сотрудников правоохранительных органов, например, для подтверждения личности при проверке документов.

Перед тем, как законопроект вступит в силу, его должна одобрить верхняя палата парламента Германии. Законы, запрещающие ношение тех или иных мусульманских головных уборов в разных ситуациях, приняты в нескольких странах Европы. Например, в Австрии и Нидерландах.

В марте Европейский суд постановил, что работодатели могут запретить носить мусульманский платок — хиджаб на работе, если запрет на демонстрацию религиозных символов прописан во внутренних правилах организации.

Во Франции летом 2016 года несколько власти нескольких курортных городов пытались запретить на ношение на пляжах специального купального костюма для мусульманок — буркини. Высшая судебная инстанция Франции — Государственный совет — действие запрета на буркини приостановила.