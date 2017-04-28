Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр города Душанбе Рустам Эмомали сегодня утром дали старт строительству нескольких объектов в столице. В частности, они заложили первый камень в новое здание Верховного суда Таджикистана. Оно будет возведено на улице Шевченко столичного района Исмоили Сомони, и обойдется бюджету приблизительно в 9 миллионов долларов.

Президенту сообщили, что по проекту, здание Верховного Суда будет шестнадцатиэтажным, в целом в нем будут созданы рабочие кабинеты для 450 работников, актовый зал на 500 мест, 8 залов судебный заседаний, архив, библиотека, электронная библиотека, зимний сад, столовая на 70 мест, а также подземный паркинг на 30 автомашин, сообщает пресс-служба президента РТ.

Под строительство данного объекта, высотой 72,6 м и общей площадью 17952 квадратных метров, на улице Шевченко выделено 0,37 га земли.

Предварительная стоимость строительных и отделочных работ составляет 73 млн. 858 тыс. сомони (около $9 млн. по нынешнему курсу).

Пресс-служба президента РТ 1 /6

Работы по возведению нового здания Верховного суда начались в прошлом году: в 2016 году для начала строительства здания было выделено 2 млн. 346 тыс., а на 2017 год предусмотрено 8 млн. сомони. По состоянию на 1 апреля 2017 года предварительные строительно-монтажные работы выполнены здесь в объеме 964 тыс. сомони.

При оформлении здания будут использованы различные декоративные камни и материалы из дерева и гипса.

После ознакомления с проектом здания Верховного Суда президент поручил специалистам и рабочим при строительстве уделять первостепенное внимание на качество выполняемых работ.

Позже президент и мэр Душанбе приняли участие в церемонии старта строительства Международной школы Таджикистана и Великобритании.

Школа, рассчитанная на 420 мест в одну смену, будет построена на столичной улице имени Туракула Зехни.

Объект будет построен и оснащен современнейшим оборудованием в течение одного года с начала его строительства. Стоимость проекта составляет 9 млн. сомони.

Пресс-служба президента РТ 1 /3

Школа будет состоять из двух 5-этажных корпусов, которые расположатся на площади 6,5 тыс. кв. метров.

В данное учебное учреждение будут привлекаться лучшие учителя и опытные педагоги Великобритании, которые будут проводить уроки и занятия на основе самых передовых учебных методов и программ, отмечает пресс-служба президента РТ. В перспективе, по предварительным договоренностям с британскими партнерами, на базе данной школы планируется проведение вступительных экзаменов для продолжения учебы в высших профессиональных учебных заведениях Великобритании.

Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали также дали старт строительству средней общеобразовательной школы №31 столичного района Шохмансур, рассчитанной на 1280 ученических мест в одну смену. Проектная стоимость строительства новой школы составляет 46 миллионов сомони. Лидер нации дал поручение сдать объект до 1 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что утром в столице из-за перекрытия дорог образовались пробки. ГАИ называло причиной ремонт дорог, а как выяснилось, дороги были закрыты из-за передвижения президента по Душанбе с вышеуказанными целями.