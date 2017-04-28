27 апреля неизвестный облил политика Алексея Навального зеленкой. Навальный вызвал «скорую помощь», которая забрала его в больницу. Ему поставиили диагноз «химический ожог правого глаза».

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному 27 апреля плеснули в лицо зеленку около офиса Фонда борьбы с коррупцией, пишет Медуза.

На Алексея Навального напали около офиса ФБК в «Омега-Плазе», когда он направлялся в Центр международной торговли на Global Event Forum 2017, где должен был выступать. Неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой и скрылся. Зеленка попала в глаз, из-за чего оппозиционера увезли в больницу.

«Довольно неприятная фигня — обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается», — сообщил Навальный на своем сайте. Он добавил, что не остался в больнице и возвращается в офис.

За последние годы зеленка стала одним из главных политических орудий: в разное время ей обливали писателей, политиков, активистов, членов общественной палаты, журналистов. В 2017 году нападений с использованием зеленки стало больше: только за четыре месяца ее использовали по крайней мере восемь раз.