Российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку. Это один из наиболее либеральных пунктов плана мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ, о принятии которого неоднократно ранее просили пациентские и общественные организации. Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. План также предполагает введение "мер ответственности" за призывы отказываться от медицинского освидетельствования на ВИЧ, пишет «Коммерсантъ».

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал план мероприятий, направленный на борьбу с распространением ВИЧ, сообщает ознакомившаяся с соответствующим распоряжением газета «Коммерсантъ».

Как стало известно «Коммерсанту», одной из наиболее «либеральных новаций» документа должно стать «внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку» или же «взять в приемную или патронатную семью».​



Официальная бумага, как пояснил газете знакомый с ходом обсуждения плана мероприятий источник, ​ предусматривает, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. «Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию», — уточнил он, добавив, что, «кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией». «Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?», — задался вопросом собеседник издания.



Кроме того, по данным газеты, подписанный Медведевым документ, в том числе, предусматривает «необходимость актуализации к третьему кварталу 2017 года нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения ВИЧ-инфекции», вопросы «эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ», а также соцподдержки лиц с ВИЧ-инфекцией.

Последние, как замечает «Коммерсантъ», будут включать в себя психологическую и юридическую поддержку. Также с 2017 года в российских регионах, согласно плану, должны будут приниматься отдельные меры соцподдержки беременных женщин с ВИЧ, детей, рожденных инфицированными матерями, а также усыновителей и опекунов инфицированных детей.

Помимо этого к первому полугодию 2018 года, как пишет «Коммерсантъ», распоряжением правительства РФ предполагается «усовершенствовать систему эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Также в следующем году план предусматривает разработку федерального закона, предусматривающего внесение изменений «в части установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение».



Все инициативы, согласно документу, как отмечает «Коммерсантъ», должны быть внесены в нормативные акты не позднее второго квартала 2018 года.