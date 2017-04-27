АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 28 апреля в Душанбе откроется Пятый этно-джазовый фестиваль. Фестиваль будет проходить в театре оперы и балета имени Айни. Последний третий день фестиваль пройдет в национальной консерватории имени Сатторова. В фестивале участвуют известные музыкальные группы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Швейцарии, Германии, США и Турции. Начало в 18 часов

- 28 апреля в Республиканской средней специальной школе-интернате искусств имени М. Атоева состоится Гала-концерт внутришкольного конкурса юных исполнителей и художников. Конкурс посвящен памяти основателя и первого директора спецшколы Дмитрия Иониди.

- 28 апреля в Российско-Таджикском (славянском) университете состоится Четвертая международная научная студенческая конференция «Современное состояние и тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и стран СНГ»

- 28 апреля в Астане пройдет Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством: мужество фронта — стойкость тыла». В форуме также участвуют представители Таджикистана

- 28 апреля в Бишкеке состоится XXVII заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 АПРЕЛЯ

1919 – Принят Устав Лиги Наций.

1929 – II съезд Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики принял первую в истории Таджикистана Конституцию.

1959 – В Душанбе вошел в строй завод «Таджиккабель».

2001 – Фильм таджикского кинорежиссера Бахтиера Худоназарова «Лунный папа» в номинации «Лучший режиссер» был удостоен приза российской киноакадемии «Ника».

2004 – Таджикистан присоединился к Конвенции о борьбе с финансированием международного терроризма.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 АПРЕЛЯ

1928 – Родилась доктор медицинских наук, профессор Кибриё Хасанова.

1945 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Киёмиддин Чакалов.

1954 – Родился юморист-писатель Ахмадшохи Махмадшох.

1959 – Родился доктор филологических наук Махмаисуф Имомов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, дождь (ночью выше 2000м дождь, снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -2+3, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области - Облачно, дождь, местами сильный, гроза, мгла. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 12-17 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 4-9 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 2-7, временами усиление до 9-14 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.